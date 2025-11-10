رئيس الصرف الصحي بالإسكندرية يتفقد ورش محرم بك

18 حجم الخط

قام المهندس “سامي قنديل” رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالاسكندريه، بجولة تفقدية داخل قطاع الحملة الميكانيكية والورش بمحرم بك، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جاهزية المعدات وبيئة العمل ومستوى الأداء داخل الورش المختلفة.

وخلال جولته، حرص "قنديل" على التواصل المباشر مع العاملين والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول بيئة العمل، مشددًا على أهمية الالتزام التام بالضوابط والتعليمات المنظمة لسير العمل، والاهتمام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في جميع مواقع التشغيل، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على نظافة الورش والمعدات واتباع أساليب التشغيل الآمن التي تضمن حماية العاملين وسلامة المعدات في آن واحد.

وأشار المهندس “سامي قنديل” إلى أهمية التطوير التقني داخل الورش من خلال تزويدها بأحدث المعدات والأدوات التي تساهم في رفع كفاءة التشغيل والإنتاج، مشددًا على ضرورة التزام العاملين بواجباتهم والوعي بحقوقهم الوظيفية بما يحقق بيئة عمل منتجة وآمنة.

كما وجّه بتطوير منظومة المتابعة الفنية والصيانة عبر تسجيل وتوثيق جميع أعمال الإصلاح والصيانة لكل معدة أو سيارة في سجلات معتمدة، والالتزام بخطط الصيانة الدورية لمعدات ورشة الخراطة لدعم دقة وكفاءة عمليات الإنتاج وضمان استمرارية العمل بأعلى مستويات الأداء.

وأكد رئيس الشركة أن الانضباط والالتزام هما الأساس في تحقيق النجاح واستمرار التطوير داخل مختلف الإدارات، مشيرًا إلى أن الشركة لا تدخر جهدًا في دعم كوادرها وتوفير كل ما يلزم لتأدية المهام على الوجه الأمثل.

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي يحرص المهندس سامي قنديل على القيام بها بصفة دورية داخل مختلف القطاعات التابعة للشركة، لمتابعة تنفيذ الخطط التطويرية والوقوف على مستوى الجاهزية الفنية والتشغيلية، بما يضمن استمرار تقديم خدمات الصرف الصحي للمواطنين بمحافظة الإسكندرية بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

