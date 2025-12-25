قائمة الإعفاءات الجديدة لدخول قاعات المتحف المصري الكبير

18 حجم الخط

قررت هيئة المتحف المصري الكبير الموافقة على بعض التعديلات في جداول الفئات المعفاة من رسوم زيارة المتحف وفقًا لمستجدات العمل بعد الافتتاح، على أن تُطبق هذه الإعفاءات طوال أيام الأسبوع باستثناء عطلة نهاية الإسبوع (الجمعة والسبت) والعطلات الرسمية، وبالتنسيق المُسبق مع المتحف.





قائمة إعفاءات دخول قاعات العرض بالمتحف المصري الكبير

وتضمنت قائمة الإعفاءات التي حددتها هيئة المتحف المصري الكبير كل من:

الأطفال دون سن السادسة

الزوار من ذوي الاحتياجات الخاصة

المرشدون السياحيون المصريون المرافقون لمجموعة

أعضاء المجلس الدولي للمتاحف (ICOM)

الدخول مجاني للفئات التالية باستثناء يوم الجمعة والعطلات الرسمية:

الطلاب المصريون بالجامعات الحكومية في كلية الآثار

أعضاء هيئة التدريس للمصريون والهيئة المعاونة بالجامعات الحكومية في كلية الآثار

الدخول مجاني للفئات التالية باستثناء العطلات الأسبوعية والرسمية:

المرشدون السياحيون للصريون

المحاربون القدامي للمصريون

أفراد أسر الشهداء المصريين

موظفو وزارة السياحة والآثار

الصحفيون المعتمدون لدى وزارة السياحة والآثار (يشترط التنسيق المسبق مع هيئة للتحف)

الطلاب المصريون بالجامعات الحكومية في كليات التاريخ والحضارة والتراث والمتاحف والسياحة والإرشاد السياحي والعمارة والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية

أعضاء هيئة التدريس للمصريون والهيئة المعاونة بالجامعات الحكومية في كليات التاريخ والحضارة والتراث والمتاحف والسياحة والإرشاد السياحي والعمارة والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية

الطلاب المصريون بالمدارس الحكومية الابتدائية والإعدادية، بعد تقديم خطاب رسمي من المدرسة قبل موعد الزيارة بشهر على الأقل

الأيتام، عند تقديم خطاب رسمي من جمعية أو مؤسسة رعاية الأيتام قبل موعد الزيارة بشهر على الأقل

غير المصري المتزوج بمصرية وأبنائهم والعكس مؤهلون لشراء تذكرة الدخول المصرية مع تقديم ما يثبت العلاقة: بطاقة هوية للأطفال، وشهادة زواج للزوج أو الزوجة

