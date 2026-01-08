الأوقاف: 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام

18 حجم الخط

أكد أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة تُعد شريكًا رئيسيًا في منظومة التكافل الاجتماعي التي تتبناها الدولة المصرية، من خلال حسن توظيف عوائد الوقف بما يحقق الكرامة الإنسانية ويوسع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وزارة الأوقاف ملتزمة بتنفيذ شروط الواقفين وفقًا للقانون حتى دون الإعلان عنها

وخلال حواره مع الإعلامية ندى رضا، مقدمة برنامج «ستوديو إكسترا» عبر قناة إكسترا نيوز، أوضح رسلان أن وزارة الأوقاف تلتزم التزامًا كاملًا بتنفيذ شروط الواقفين، سواء كانت موجهة لخدمة الأسر المحتاجة، أو دعم المستشفيات، أو عمارة المساجد، أو أي أوجه نفع أخرى، مؤكدًا أن تنفيذ هذه الشروط يتم وفق الضوابط القانونية المنظمة للعمل الوقفي، حتى في الحالات التي لا يتم الإعلان عنها إعلاميًا.

إدارة متخصصة داخل الأوقاف للبر الاجتماعي وتقديم القروض الحسنة دون فوائد

وأشار المتحدث باسم وزارة الأوقاف إلى وجود إدارة متخصصة للأوقاف والبر داخل الوزارة، تضطلع بدور اجتماعي مهم، من أبرز مهامه تقديم قروض حسنة لأبناء الأوقاف دون أي فوائد، حيث يحصل المستفيد على القرض ويسدده بالقيمة نفسها من خلال أقساط شهرية ميسرة، بما يخفف الأعباء الاقتصادية عن المستحقين.

إعانات مالية في حالات الوفاة والإصابات والأمراض المزمنة للعاملين وأسرهم

وأوضح رسلان أن الوزارة تقدم كذلك إعانات مالية في الحالات الإنسانية الطارئة، مثل الوفاة أثناء العمل، أو الإصابات البالغة، أو الإصابة بالأمراض المزمنة للعامل أو أحد أفراد أسرته، وذلك وفق قرارات رسمية تصدر في هذا الشأن، بما يعكس البعد الإنساني والاجتماعي للعمل الوقفي.

أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من برامج الأوقاف منذ 2015

وأكد المتحدث باسم وزارة الأوقاف أن برامج البر الاجتماعي، منذ انطلاقها عام 2015 وحتى الآن، أسهمت في دعم أكثر من 1.5 مليون أسرة، من خلال توفير لحوم الأضاحي، والسلع الغذائية، والدواجن، والحبوب، ومستلزمات المعيشة الأساسية، في مختلف محافظات الجمهورية.

دعم غزة ضمن صكوك الأضاحي والإطعام امتداد لدور الوقف المصري خارج الحدود

وأشار أسامة رسلان إلى أن جهود وزارة الأوقاف لم تقتصر على الداخل المصري فقط، بل امتدت لتشمل دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث كان لهم نصيب من صكوك الأضاحي وصكوك الإطعام، مؤكدًا أن عائد الوقف المصري يمثل خيرًا ممتدًا من مصر إلى أهلها داخل الوطن وخارجه.

