توزيع 2 طن لحوم صكوك أضاحي للأسر الأولى بالرعاية في كفرالشيخ

توزيع صكوك اللحوم
توزيع صكوك اللحوم علي الأسر الأولى بالرعاية بكفرالشيخ
أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، توزيع 2 طن لحوم صكوك الأوقاف للأضاحي، تسلمتها مديرية التضامن الاجتماعي من مديرية الأوقاف، لتوزيعها على الأسر الأولي بالرعاية بمراكز المحافظة.

أكد محافظ كفرالشيخ، حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، للتخفيف عن كاهلهم، وتحقيق التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع معربًا عن شكره وتقديره للدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، على دعمه المتواصل فى مختلف المجالات، خاصة فى مجال التكافل والرعاية الإجتماعية.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» بلغ أكثر من 250 ألف مواطن على مستوى المحافظة، من خلال قاعدة بيانات للأسر الأولى بالرعاية، بهدف توسيع نطاق المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والدكتور رمضان عبدالسميع، وكيل وزارة الأوقاف، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية.

