بجوائز مليون جنيه، تنبيه هام من الأوقاف بشأن تصفيات المسابقة المحلية للقرآن الكريم

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الأوقاف، موعد اختبارات التصفية الأولية للمسابقة المحلية للقرآن الكريم لعام ١٤٤٧هـ / ٢٠٢٦م، وذلك بالمديريات الإقليمية، ضمن مسابقة تبلغ قيمة جوائزها المالية مليون جنيه؛ دعمًا لحفظة كتاب الله وتشجيعًا على إتقانه.

تصفيات المسابقة المحلية لحفظة القرآن الكريم

وأكدت الوزارة ضرورة إحضار المستندات التالية عند التقدم للاختبارات: صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة شهادة الميلاد للناشئة، وصورة من كارنيه الخدمات لذوي الهمم، مع التزام كل مديرية بالتأكد من مطابقة المتقدمين لشروط المسابقة، والسماح لمن لم يُسجِّل عبر الموقع الإلكتروني بأداء الاختبار حال موافقته على الشروط المقررة.



وتُجرى اختبارات التصفية الأولية خلال الفترة من الأحد الموافق ١١ /١ / ٢٠٢٦م وحتى الخميس الموافق ١٥ /١ / ٢٠٢٦م، وذلك وفقًا للجدول المرفق.



وللاطلاع على الأسماء ومواعيد الاختبار من خلال هذا الرابط

وزير الأوقاف يهدي الكتب المقررة للدارسين بالمراكز الثقافية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم

وفي سياق تحفيزًا للدارسين بالمراكز الثقافية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم؛ أهدى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، الكتب المقررة للدارسين، وذلك في إطار دعم مسيرة تعليم كتاب الله عز وجل، ونشر صحيح الدين، وترسيخ الفهم الوسطي المستنير.

وتأتي هذه الخطوة في سياق حرص وزارة الأوقاف على دعم المراكز الثقافية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، والارتقاء بالمستوى العلمي والدعوي، وتوفير مصادر معرفية رصينة تسهم في إعداد كوادر دعوية مؤهلة علميًّا وشرعيًّا، وقادرة على أداء رسالتها في خدمة القرآن الكريم والمجتمع.

وتقدّم الدارسون بخالص الشكر وعظيم التقدير لوزير الأوقاف على ما يلقونه من دعمٍ ورعاية، مؤكدين عزمهم على مواصلة الجدّ والاجتهاد في تحصيل العلم، وبذل أقصى الجهد لتقديم صورة مشرّفة لوزارة الأوقاف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.