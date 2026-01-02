لأئمة الأوقاف والمقرئين، رابط التسجيل لأداء صلاة التهجد في المساجد الكبرى

18 حجم الخط

دعت وزارة الأوقاف الأئمة، والقراء المعتمدين لدى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وشيوخ المقارئ وأعضائها من ذوي الصوت الحسن، الراغبين في أداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى خلال العشر الأواخر من رمضان المبارك لعام ١٤٤٧هـ، إلى التسجيل عبر هذا الرابط.

الأوقاف تعلن التسجيل لصلاة التهجد بالمساجد الكبرى

وأشارت الأوقاف أن التسجيل متاح خلال أسبوع من تاريخ صدور هذا الإعلان.

وزير الأوقاف ينعى مفتشًا وافته المنية أثناء أداء عمله

وفي سياق متصل نعى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى، الشيخ يحيى محمود محمد سليمان - المفتش المنتدب بإدارة أوقاف غرب البلينا - عرابة أبيدوس، بمديرية أوقاف سوهاج، الذي وافته المنية أثناء أداء عمله بمقر الإدارة.

وتقدم الوزير بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد، وإلى زملائه ومحبيه، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.{إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}

