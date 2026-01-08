الخميس 08 يناير 2026
ثقافة وفنون

تشييع جنازة هلي الرحباني نجل فيروز الأصغر يوم السبت المقبل

فيروز ونجلها
فيروز ونجلها
تشيع جنازة الراحل هلي الرحباني نجل فيروز الأصغر يوم السبت المقبل من كنيسة رقاد السيدة بمنطقة المحيدثة بكفيا.

وتستقبل اسرة الراحل في اليوم ذاته العزاء قبل مراسم الدفن في الساعة الثانية عشر ظهرا بالكنيسة نفسها.

وتوفي، اليوم، علي الرحباني الابن الأصغر للفنانة فيروز، وذلك بعد أشهر قليلة من وفاة شقيقه زياد الرحباني.

وعلي الرحباني من مواليد 1958 وكان من ذوي الهمم، حيث ولد بإعاقة ذهنية، ومشهور باسم هلي الرحباني.

 

وفاة زياد الرحباني

وفي شهر يوليو الماضي توفى الفنان الكبير زياد الرحباني، نجل الفنانة فيروز والمبدع الراحل عاصي الرحباني، بعد مسيرة استثنائية حفرت عميقًا في الوجدان اللبناني والعربي.

ولم يكن زياد مجرد امتداد لعائلة الرحباني أو نجل ملكة الغناء العربي، فتفرد الرحباني بأسلوبه الموسيقي الفريد ومواقفه السياسية القوية ليقيم لنفسه اسم الفنان الشامل صاحب القلم المتمرد.

 

