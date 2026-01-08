أحمد الفخراني وريهام شندي يحصدان جائزة ساويرس لأدب الطفل

18 حجم الخط

أعلنت جائزة ساويرس الثقافية، مساء اليوم الخميس، أسماء الفائزين، في دورتها الـ21، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في قاعة إيوارت بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور كوكبة من رموز الفن والثقافة.

حيث فاز بجائزة أفضل كتاب للأطفال تحت سن 12 سنة، بالمركز الثاني كتاب “عندما اختفى الضحك من العالم” نص وتأليف أحمد الفخراني، رسوم هيام صفوت.

أما المركز الأول ففاز به كتاب “الفارة لارا وجيرانها في العمارة” نص وتأليف ريهام شندي ورسوم بسمة حسام.

وتضم لجنة تحكيم جائزة أفضل كتاب للأطفال تحت سن 12 سنة، كلا من: الدكتورة نادية الخولي أستاذ الأدب الإنجليزي بكلية الآداب جامعة القاهرة ورئيس المجلس المصري لكتب الأطفال، الرسامة ومصممة الجرافيك دينا محمد، الدكتور عبد الرحمن نور الدين رئيس تحرير مجلة قطر الندى الأسبق، فنان الكاريكاتير شريف عرفة، الفنانة التشكيلية ورسامة كتب الأطفال سالي سمير.

جاء ذلك خلال الحفل الذى أقامته جائزة ساويرس الثقافية، مساء اليوم، الخميس، للإعلان عن أسماء الفائزين فى جوائز الدورة الـ21 لعام 2026، فى مجالات: الرواية، المجموعة القصصية، السيناريو، النص المسرحى، والنقد الأدبى، فى حفل كبير بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور نخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع وعدد كبير من الفنانين والمثقفين، إلى جانب أعضاء لجان التحكيم.

وكانت المسابقة تلقت خلال هذه الدورة أكثر من 750 مشاركة في مختلف فروع الجائزة، وقد خضعت جميع الأعمال المقدّمة لعملية تقييم دقيقة وشفافة، استندت إلى معايير مهنية تراعي الجودة الفنية، والابتكار، والجدارة الأدبية. وأجرت عملية التقييم لجان تحكيم محايدة تضم نخبة من الأدباء والكتّاب والسينمائيين والنقاد وأساتذة الدراما في مصر.

