حكاية 100 جنيه غيرت حياة نجيب ساويرس (فيديو)

كشف المهندس نجيب ساويرس عن أهم قصة أثرت في حياته الشخصية، وذلك على هامش حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية في دورتها الـ 21.

وقال ساويرس: حينما كنت في الثانوية العامة جاءني أحد أساتذتي وقال لي إن لدي قدرات كبيرة جدا، وفقط أحتاج أن أجتهد قليلا، ووعدني بمكافأة 100 جنيه في حال أصبحت الأول على المدرسة.

وتابع: مكنتش بطبيعتي مجتهد قوي، لكن كلماته حفزتني وأخذتها على سبيل التحدي وظللت أذاكر في تلك السنة وكانت سنة الثانوية العامة وبالفعل تفوقت وأصبحت الأول على المدرسة، وجاء إليّ المدرس ومنحني الـ 100 جنيه وكانت رقما كبيرا وقتها، ومن بعدها تغيرت حياتي وأصبحت شخصا متحديا.

جائزة ساويرس الثقافية

ويقام حفل جائزة ساويرس الثقافية في دورتها الـ21، بقاعة إيوارت بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور كوكبة من رموز الفن والثقافة.

وينافس في جائزة ساويرس الثقافية خمسة أعمال هي رواية " ما ألقاه الطير " لـ " دينا شحاته"، ورواية "صورة مريم" لــ "مريم العجمي"، ورواية "سنوات الجري في المكان" لــ "نورا ناجي"، ورواية "هواء مالح" لــ "هبة خميس"، ورواية "سواكن الأولى" لــ "وليد مكي".

وتكونت لجنة تحكيم جائزة أفضل عمل روائي ومجموعة قصصية فرع شباب الأدباء كلا من الشاعر والناقد جرجس شكرى، الكاتبة والطبيبة بسمة عبد العزيز، الكاتبة الصحفية جيهان الغرباوي، والدكتورة منيرة سليمان أستاذ الأدب المقارن بجامعة القاهرة

وكانت المسابقة تلقت خلال هذه الدورة أكثر من 750 مشاركة في مختلف فروع الجائزة، وقد خضعت جميع الأعمال المقدّمة لعملية تقييم دقيقة وشفافة، استندت إلى معايير مهنية تراعي الجودة الفنية، والابتكار، والجدارة الأدبية. وأجرت عملية التقييم لجان تحكيم محايدة تضم نخبة من الأدباء والكتّاب والسينمائيين والنقاد وأساتذة الدراما في مصر.

