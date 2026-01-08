الخميس 08 يناير 2026
حوادث

نيابة بدر تتحفظ على سائق أتوبيس اصطدم بمنزل وتأمر بتحليل مخدرات له

إسعاف، فيتو
 أمرت نيابة بدر بالتحفظ على سائق أتوبيس اصطدم بمنزل أعلى الطريق في مدينة بدر، مما أسفر عن إصابته بكسر في الذراع وإجراء تحليل مخدرات له، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


حادث مدينة بدر
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق بدائرة قسم شرطة بدر، وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ.

بالفحص تبين اختلال عجلة القيادة بيد سائق أتوبيس واصطدامه بسور منزل في مدينة بدر مما أسفر عن إصابته ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


حوادث طرق المرورية


تعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأرمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

نيابة بدر مدينة بدر حادث مدينة بدر غرفة عمليات النجدة قسم شرطة بدر النيابة العامة

