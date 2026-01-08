خلل في الفرامل وسرعة مخالفة، النيابة تتسلم التقرير الفني لحادث دهس بعين شمس

18 حجم الخط

تسلمت نيابة عين شمس التقرير الفني للإدارة العامة للمرور حول مصرع فتاة في حادث دهس سيارة أثناء عبورها الطريق بأحد شوارع منطقة عين شمس.

وجاء في التقرير أن الحادث وقع نتيجة سير السيارة بسرعة زائدة أكبر من المقررة وفقا للقانون في هذه المنطقة السكنية، كما تبين أن السيارة كان يوجد بها خلل في الفرامل نتيجة عدم إجراء الصيانة الدورية لها.

سيارة تدهس فتاة في عين شمس

كان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها فتاة توفيت متأثرة بإصابتها في حادث سير بأحد شوارع المنطقة.

وبالفحص تبين أنه حال عبور فتاة الطريق بمنطقة عين شمس صدمتها سيارة مسرعة ما أسفر عن مصرعها.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

حوادث الطرق



تعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.