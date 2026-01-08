الخميس 08 يناير 2026
اقتصاد

92.9 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع

البورصة
بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع نحو 92.9 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.956 مليون ورقة منفذة على 159 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 342.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 365,1 مليون ورقة منفذة على 124 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.

هذا واستحوذت الأسهم على 8.04 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 91.96 % خلال الجلسة.

تعاملات نهاية الأسبوع 

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع. وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.991 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30"  بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 41856 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 51475 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 19034 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 4602 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 12941 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 17218 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 4600 نقطة.

 

تعاملات جلسة الثلاثاء 

وكانت قد واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بختام تعاملات الثلاثاء الماضي، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 51 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.985 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

 وقفز مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 41543 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 51142 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 18891 نقطة، وصعد  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 4598 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13026 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 17313 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 4577 نقطة.

 

تداولات جلسة الإثنين 

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين الماضي، وسجل رأس المال السوقى تراجعا عند 2.934 تريليون جنيه لتخسر نحو 25 مليار جنيه.  

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

 وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54%  عند مستوى 40676 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75%  عند مستوى 50061 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.5%  عند مستوى 18505 نقاط، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.14%  عند مستوى 4532 نقطة. 

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 12905 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.41%  عند مستوى 17098 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 4493 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع 

وكانت مؤشرات البورصة المصرية تراجعت بختام تعاملات الأحد الماضي، أولى جلسات العام 2026، وخسر رأس المال السوقي 36 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.959 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 40898 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 50440 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 18598 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 4585 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 13099 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 17343 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 4525 نقطة.

 

