بالأسماء، المرشحون على عضوية رابطة محرري الشئون الخارجية بنقابة الصحفيين

18 حجم الخط

أعلنت لجنة الشُّعب والروابط بنقابة الصحفيين، أسماء الزملاء الصحفيين المرشحين لخوض انتخابات رابطة محرري الشئون الخارجية، وذلك على منصب رئيس الشُّعبة وعضوية المكتب التنفيذي.





وتضم قائمة المرشحين على منصب رئيس الشُّعبة كلًا من: الدكتور أحمد عبداللاه (جريدة البوابة)، إسلام المنسي (جريدة الفتح)، سيد هارون (جريدة الفتح).





كما شملت قائمة المرشحين لعضوية المكتب التنفيذي كلًا من: رامي إبراهيم حسين محمود (جريدة المشهد)، رضوى السيسي (جريدة المساء)، شريف ربيع (جريدة الفتح)، محمد شعت (جريدة البوابة)، محمد وديع غزي (مجلة أكتوبر).





وأوضحت اللجنة أنه سيتم إعلان كشوف أعضاء الجمعية العمومية للرابطة، على أن يُفتح باب الانضمام أو الانسحاب لمدة يومين، اعتبارًا من السبت 10 يناير وحتى الأحد 11 يناير 2026م.





وأضافت أن باب الطعون والتنازلات يُفتح لمدة يومين، من الإثنين 12 يناير وحتى الثلاثاء 13 يناير 2026م، على أن تُعلن بعد ظهر اليوم الأخير الكشوف النهائية للمرشحين، وهم المسددون لاشتراك النقابة عن العام الحالي 2026م، وأعضاء الرابطة الذين لهم حق التصويت.





ومن المقرر أن تبدأ الجمعية العمومية للرابطة تسجيل الحضور في تمام الساعة الرابعة عصرًا وحتى الخامسة، على أن يبدأ التصويت فور اكتمال النصاب القانوني ولمدة ساعتين، وذلك يوم الثلاثاء 20 يناير 2026م، على أن يتم فرز الأصوات عقب غلق باب التصويت مباشرةً.



يُذكر أن العملية الانتخابية تُجرى تحت إشراف نقابة الصحفيين، ووفقًا للوائح المنظمة لعمل الشُّعب والروابط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.