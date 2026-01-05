النيابة تعاين مسرح العثور علي جثتي شاب وفتاة في التجمع

18 حجم الخط

انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة لمعاينة شقة عثر بداخلها علي جثتي شاب وفتاة في منطقة التجمع، لاجراء المعاينة ومماظرة الجثث وامرت بتشميع الشقة بالشمع الاحمر وانتداب رجال الادلة الجنائية لرفع البصمات وتفريغ كاميرات المراقبة كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحريات أن المتوفيين على علاقة غير شرعية.



وأضافت التحريات أن المتوفيين استأجرا الشقة منذ فترة ولا تربطهما أى علاقة قرابة، وأنهما على علاقة غير شرعية.



ورجحت التحريات الأولية أن سبب الوفاة تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة.

العثور على جثتين داخل شقة بالتجمع

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثتين داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين العثور على جثة "م. ف" 26 سنة، مقيمة بمصر الجديدة، و"م. م" 28 سنة، مقيم بمنطقة حدائق القبة، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقول شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث لفحص المترددين على العقار.



وأكد الجيران أن المتوفيين كانا يقيمان فى الشقة منذ فترة طويلة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

