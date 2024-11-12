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وكيل صحة الإسكندرية: تقديم 5 ملايين خدمة صحية لأهالي وضيوف المحافظة

مبادرات صحة الإسكندرية،
مبادرات صحة الإسكندرية، فيتو

أعلنت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنه قد بلغ إجمالي الخدمات الصحية المقدمة في إطار الحملة القومية خلال ال١٠٠ يوم الماضية بالمحافظة، ٥ مليون ١٧٢ الفًا و٥٢٤،  تشمل الخدمات الوقائية (التطعيمات وخدمات صحة البيئة والأغذية) والمبادرات الصحة العامة والخدمات العلاجية والقوافل الطبية وخدمات تنظيم الأسرة والثقافة الصحية والإعلام والتربية السكانية

صحة الإسكندرية 

كما تم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة لعدد ٣٠٨ الفًا ٨٣ مواطن واستفاد من خدمة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (القولون- الرئة-البروستاتا-عنق الرحم) ٩٧ الف ١٨١ مواطن.و بلغ إجمالي التردد على القوافل العلاجية ٧٠ الفًا ٧٧٦ وإجمالي المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة ٣٤٢ الفًا ٣٦٦ سيدة وبلغ عدد متلقي التوعية من خلال فرق الثقافة الصحية ٢٠٤ الفًا ١٦٩ مواطن بالإضافة إلى ١٩٦ الفًا ٢١٧ من خلال فرق ندوات الإعلام والتربية السكانية.
 
واوضحت وكيل وزارة الصحة،، انه   جري تقديم خدمات التطعيم لعدد ١٨٩ الفًا ١٧١ طفل والمرور  على عدد ٢٦٢٤ منشأة غذائية وسحب ٢٩٣١ عينة من الأغذية والمشروبات

وتقدمت الدكتورة غادة ندا،اللشكر لكافة الفرق الطبية المشاركة في حملة ١٠٠ يوم صحة بالإسكندرية، نظرًا لجهودهم المبذولة في تقديم أفضل وأسرع وأدق خدمة طبية للمواطنين في كل مكان وتتطلع للمزيد من الجهد من أجل الارتقاء بكافة الخدمات الصحية المقدمة بالمحافظة.

يأتي هذا تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وفي إطار متابعة الحملة القومية  ١٠٠يوم صحة،التي بدأت في الأول من شهر أغسطس واستمرت لمدة ١٠٠يوم وتضمنت تكثيف جميع الخدمات الصحية العلاجية والوقائية بجميع المقرات الثابتة بالإضافة للفرق المتنقلة المنتشرة في كافة أرجاء المحافظة.

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