الخميس 08 يناير 2026
تجديد حبس المتهم بإصابة طلفته بكسر في الجمجمة

جدد قاضي معارضات الجيزة، حبس موظف 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة إحداث إصابة ابنته بكسر في الجمجمة وارتجاج بالمخ، أثناء تعديه عليها بالضرب أثناء تأديبها، بدائرة قسم شرطة أكتوبر.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بتهشيم رأس طفلته في أكتوبر باعترافات صادمة بارتكابه للجريمة، حيث تسببت وصلة ضربه لها في إصابتها بكسر في الجمجمة وارتجاج بالمخ.

وقال المتهم، موظف، إن ابنته البالغة من العمر 8 سنوات أرسلت رسالة لزميلها في المدرسة قائلة فيها: "بحبك"، ما أثار غضبه وانهال عليها بالضرب بالحزام وأثناء تعديه عليه أصابت "توكة الحزام" رأسها وأثناء فرار الطفلة من أمامه اصطدمت رأسها مرة أخرى في باب الغرفة فسقطت على الأرض مصابة بجرح في الرأس فاقدة وعيها.

القبض على المتهم بالجيزة

وكان اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة قد تلقى إخطارا من اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد فيه بإصابة طفلة بعد تعدي والدها عليها بدائرة القسم.

وعلى الفور أمر العميد أحمد نجم رئيس قطاع أكتوبر، المقدم محمد أشرف رئيس مباحث أكتوبر ثالث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق، وطالبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة تمهيدا لسماع أقوالها. 

