رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يتوجه إلى السعودية لبحث تطورات الملف اليمني

اليمن، نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن وفدًا رفيع المستوى بقيادة عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، سيتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة يُتوقع أن تتناول مستجدات المشهد السياسي والعسكري في البلاد، وجهود تثبيت الاستقرار ودفع المسار السياسي المتعثر.

تركيبة الوفد اليمني وأهداف الزيارة المرتقبة للسعودية

وبحسب المصادر، يضم الوفد عددًا من القيادات السياسية والعسكرية في المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، على أن تعقد خلال الزيارة لقاءات مع مسؤولين سعوديين وأطراف إقليمية معنية بالملف اليمني. ومن المنتظر أن تتركز المباحثات على الأوضاع الأمنية في جنوب اليمن، وآليات تنفيذ التفاهمات السابقة، إلى جانب ملفات إدارية واقتصادية.

الرياض محطة محورية في المسار السياسي اليمني

وتُعد الرياض إحدى أبرز العواصم المنخرطة في جهود إنهاء الأزمة اليمنية، حيث تستضيف منذ سنوات مشاورات ولقاءات تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية المختلفة. ويرى مراقبون أن زيارة وفد المجلس الانتقالي تأتي في توقيت حساس، في ظل تحركات دبلوماسية متزايدة لإعادة تنشيط المسار السياسي.

في وقت سابق، أعلنت السعودية ترحيبها بطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، عقد مؤتمر شامل في الرياض يجمع كافة المكونات الجنوبية لبحث الحلول "العادلة" لقضية جنوب اليمن.

وجاء في بيان للخارجية السعودية نشر في حسابها الرسمي على منصة "إكس": "استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي المتضمن طلب عقد مؤتمر شامل في مدينة الرياض يجمع كافة المكونات الجنوبية للجلوس على طاولة الحوار لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية، وانطلاقا من المضامين الواردة في بيان وزارة الخارجية بتاريخ 30 ديسمبر 2025 بشأن القضية الجنوبية، وأنها قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، وأن السبيل الوحيد لمعالجتها هو عبر الحوار ضمن الحل السياسي الشامل في اليمن، وامتدادًا للعلاقة الوثيقة بين البلدين الشقيقين وما تتطلبه المصالح المشتركة في ظل الظروف الراهنة، واستمرارًا لجهود المملكة في دعم وتعزيز أمن الجمهورية اليمنية واستقرارها، وتوفير الأجواء المناسبة للحوار، فإن المملكة العربية السعودية تُرحب بطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وتدعو كافة المكونات الجنوبية للمشاركة الفعالة في المؤتمر لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية وبما يُلبي تطلعات الجنوبيين المشروعة".

