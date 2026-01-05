الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يتوجه إلى السعودية لبحث تطورات الملف اليمني

السعودية، فيتو
السعودية، فيتو
18 حجم الخط

اليمن، نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن وفدًا رفيع المستوى بقيادة عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، سيتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة يُتوقع أن تتناول مستجدات المشهد السياسي والعسكري في البلاد، وجهود تثبيت الاستقرار ودفع المسار السياسي المتعثر.

تركيبة الوفد  اليمني وأهداف الزيارة المرتقبة للسعودية

وبحسب المصادر، يضم الوفد عددًا من القيادات السياسية والعسكرية في المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، على أن تعقد خلال الزيارة لقاءات مع مسؤولين سعوديين وأطراف إقليمية معنية بالملف اليمني. ومن المنتظر أن تتركز المباحثات على الأوضاع الأمنية في جنوب اليمن، وآليات تنفيذ التفاهمات السابقة، إلى جانب ملفات إدارية واقتصادية.

الرياض محطة محورية في المسار السياسي اليمني

وتُعد الرياض إحدى أبرز العواصم المنخرطة في جهود إنهاء الأزمة اليمنية، حيث تستضيف منذ سنوات مشاورات ولقاءات تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية المختلفة. ويرى مراقبون أن زيارة وفد المجلس الانتقالي تأتي في توقيت حساس، في ظل تحركات دبلوماسية متزايدة لإعادة تنشيط المسار السياسي.

في وقت سابق، أعلنت السعودية ترحيبها بطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، عقد مؤتمر شامل في الرياض يجمع كافة المكونات الجنوبية لبحث الحلول "العادلة" لقضية جنوب اليمن.

وجاء في بيان للخارجية السعودية نشر في حسابها الرسمي على منصة "إكس": "استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي المتضمن طلب عقد مؤتمر شامل في مدينة الرياض يجمع كافة المكونات الجنوبية للجلوس على طاولة الحوار لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية، وانطلاقا من المضامين الواردة في بيان وزارة الخارجية بتاريخ 30 ديسمبر 2025 بشأن القضية الجنوبية، وأنها قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، وأن السبيل الوحيد لمعالجتها هو عبر الحوار ضمن الحل السياسي الشامل في اليمن، وامتدادًا للعلاقة الوثيقة بين البلدين الشقيقين وما تتطلبه المصالح المشتركة في ظل الظروف الراهنة، واستمرارًا لجهود المملكة في دعم وتعزيز أمن الجمهورية اليمنية واستقرارها، وتوفير الأجواء المناسبة للحوار، فإن المملكة العربية السعودية تُرحب بطلب  رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وتدعو كافة المكونات الجنوبية للمشاركة الفعالة في المؤتمر لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية وبما يُلبي تطلعات الجنوبيين المشروعة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمن السعودية الأزمة اليمنية عيدروس الزبيدي الرياض

مواد متعلقة

الرئاسة اليمنية تدين حالات الاعتقال والاختطاف في عدن على يد المجلس الانتقالي الجنوبي

مصر تجرى اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف وتدعو إلى التهدئة ودعم مسار السلام في اليمن

السعودية تستجيب لطلب العليمي، عقد مؤتمر شامل في الرياض لبحث الحلول لقضية جنوب اليمن

السعودية تنشر قواتها البحرية قبالة سواحل اليمن لهذا الهدف

الأكثر قراءة

نيجيريا تكتسح موزمبيق برباعية وتتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا 2025

أمم إفريقيا، منتخب مصر يتعادل سلبيًا أمام بنين في الشوط الأول (صور)

أمم إفريقيا، تعادل سلبي بين منتخب مصر وبنين بعد مرور 15 دقيقة

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وفرص لأمطار خفيفة على مدينتين

كأس أمم أفريقيا، تشكيل مباراة نيجيريا ضد موزمبيق في ثمن النهائي

بمشاركة 10 دول، إعلان تفاصيل الدورة الـ16 من مهرجان المسرح العربي

ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا بعد هدف محمد صلاح في مرمى بنين

"القومى لتنظيم الاتصالات": لا زيادات جديدة فى أسعار كروت الشحن رغم الغلاء (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النجوم في المنام وعلاقتها بتحقيق النجاح في العمل

هل يجوز الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية يحسم الجدل

قصة ميلاد السيد المسيح كما وردت في القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية