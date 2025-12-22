تتضمن مقاتلات حديثة، تقارير تكشف تفاصيل صفقة تسليح بين باكستان والجيش الليبي

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الإثنين، نقلا عن 4 مسؤولين باكستانيين، أن إسلام اباد توصلت إلى اتفاق بقيمة تزيد عن 4 مليارات دولار لبيع معدات للجيش الوطني الليبي.

صفقة أسلحة بين باكستان وليبيا

وأكد المسؤولون الباكستانيون، أن الصفقة التي تعد واحدة من أكبر صفقات بيع الأسلحة الباكستانية على الإطلاق، وتم الإنتهاء منها بعد اجتماع في الأسبوع الماضي بين قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ونائب القائد العام للجيش الوطني الليبي صدام خليفة حفتر في مدينة بنغازي بشرق ليبيا.

ومن المرجح أن يواجه أي اتفاق تسليح مع الجيش الوطني الليبي تدقيقا نظرا لحالة عدم الاستقرار التي تشهدها ليبيا منذ فترة طويلة في أعقاب انتفاضة 2011 المدعومة من حلف شمال الأطلسي التي أطاحت بمعمر القذافي وقسمت البلاد بين سلطات متنافسة.

الجيش الليبي يستعد لشراء مقاتلات باكستانية

وتضمنت نسخة من الصفقة قبل إبرامها والتي اطلعت عليها رويترز شراء 16 طائرة مقاتلة من طراز جيه إف -17، وهي طائرة مقاتلة متعددة المهام تم تطويرها بشكل مشترك بين باكستان والصين، و12 طائرة تدريب من طراز سوبر موشاك التي تستخدم في التدريب الأساسي للطيارين.

وأكد أحد المسؤولين الباكستانيين دقة القائمة، بينما قال مسؤول ثان إن الأسلحة المدرجة في القائمة كلها جزء من الصفقة، لكنه لم يقدم أرقاما دقيقة.

وقال أحد المسؤولين الباكستانيين إن الصفقة تشمل بيع معدات برية وبحرية وجوية موزعة على عامين ونصف، مضيفا أنها تشمل أيضا طائرات مقاتلة من طراز جيه إف-17. وقال اثنان من المسؤولين إن قيمة الصفقة بلغت أكثر من أربعة مليارات دولار، بينما قال اثنان آخران إنها بلغت 4.6 مليار دولار.

