الأمن يضبط المتورطين بإلقاء رضيعة في الشارع بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بالشرقية، اليوم الخميس، عن ملابسات العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة بجوار مزلقان قرية تل روزن التابعة لمركز بلبيس.

شاب يغتصب طفلة في الشرقية ويبتكر حيلة شيطانية لإخفاء هويته.. خبير علم اجتماع: غياب العلاج النفسي الإجباري والمخدرات عوامل خطيرة.. وقانوني يقترح عقوبة الإخصاء الكيميائي

العثور على طفلة رضيعة لا يتجاوز عمرها ساعات 

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على طفلة رضيعة لا يتجاوز عمرها ساعات، ملقاة بجوار مزلقان القرية وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وتم نقل الطفلة إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إجراء التحريات وجمع المعلومات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، توصلت مباحث مركز شرطة بلبيس إلى أن وراء الواقعة سيدة تبلغ من العمر 32 عامًا، مقيمة بدائرة المركز، وشقيقها البالغ 37 عامًا، حيث قاما بترك الطفلة عقب ولادتها بساعات.

التحريات تكشف مفاجأة بشأن الواقعة 

كما كشفت التحريات أن السيدة أنجبت الطفلة نتيجة علاقة غير شرعية مع شاب يبلغ من العمر 26 عامًا، مقيم بمركز أخميم بمحافظة سوهاج وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثلاثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قانون العقوبات في القانون المصري

ينص  قانون العقوبات في مواده على عقوبات محددة لكل من أهمل أو ترك أو عرض طفل للخطر، فنص في المادة 285 " أن كل من عرض للخطر طفلًا لم تبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين".

وينص في المادة 286 على أنه “إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي، انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا، فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمد”.

وزارة التضامن الاجتماعي

حددت  وزارة التضامن الاجتماعي، شروط وإجراءات حصول الأسر البديلة على الأطفال مجهولي النسب، بهدف إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، بأسر يتم اختيارها وفقًا لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية هؤلاء الأطفال دون استغلال لهم أو لمصالح ذاتية.

الجريدة الرسمية