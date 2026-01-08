موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في السوبر الإسباني والقناة الناقلة

18 حجم الخط

السوبر الإسباني، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الخميس إلى السعودية لمتابعة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2026 على ملعب الإنماء بالمملكة العربية السعودية.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

تُقام مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد اليوم الخميس 8 يناير 2026، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتنطلق صافرة بداية مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال على ملعب الإنماء بجدة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد



تذاع مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد عبر تطبيق "ثمانية"، وشبكة "موفيستار".

ويسعى ريال مدريد يقيادة المدرب تشابي ألونسو للثأر من غريمه التقليدي بعد الخسارة القاسية بخماسية في آخر ديربي بالدوري الإسباني.

ويعاني الريال من غياب مؤثر لنجمه كيليان مبابي بسبب الإصابة، ولكن نجح جونزالو جارسيا البديل الذهبي في إثبات نفسه بتسجيل هاتريك في مباراة ريال مدريد الأخيرة ضد ريال بيتيس بالليجا.

فيما يطمح أتلتيكو مدريد بقيادة دييجو سيميوني لتحقيق الفوز في الديربي مستغلًا المعنويات الكبيرة من الانتصار التاريخي بنتيجة (5-2) أمام الملكي هذا الموسم.

السعودية تستضيف كأس السوبر الإسباني

وتستضيف السعودية هذا العام كأس السوبر الإسباني بمشاركة أربعة أندية هم برشلونة، أتلتيك بلباو، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد.

ويحدد الديربي المدريدي من يتأهل إلى النهائي، حيث ينتظر برشلونة الفائز من اللقاء بعد فوزه الكاسح 5-0 على أتلتيك بلباو في نصف النهائي الآخر.

وتمنح بطولة كأس السوبر الإسباني مبالغ مالية ضخمة للأندية الأربعة المشاركة، بفضل الاتفاقية المبرمة مع المملكة العربية السعودية، حيث يحصل الاتحاد الإسباني لكرة القدم على إجمالي 51 مليون يورو، يخصص منها 26 مليون يورو لدعم كرة القدم وتطوير دوريات الدرجات الأولى والثانية والثالثة.

الجوائز المالية للسوبر الإسباني

في نسخة عام 2026 من كأس السوبر الإسباني في السعودية، يحصل قطبا الكرة الإسبانية، ريال مدريد بقيادة تشابي ألونسو وبرشلونة بقيادة الألماني هانسي فليك، على الحصة الأكبر بمبلغ ثابت قدره ستة ملايين يورو لكل منهما نظير المشاركة فقط.

وفي المقابل، ضمن أتلتيكو مدريد الحصول على أكثر من مليوني يورو، كما أن حصة أتلتيك بلباو قريبة من هذا الرقم، بعد زيادة القيمة الإجمالية التي حصل عليها في نسخة 2025 من كأس السوبر، والتي بلغت مليون و800 ألف يورو.

وبجانب المبالغ الثابتة، تمنح البطولة مكافآت إضافية، إذ يحصل البطل على مليوني يورو، مقابل مليون و500 ألف يورو للوصيف، فيما يحصل الخاسران في الدور قبل النهائي على جائزة تقترب من مليون يورو، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.