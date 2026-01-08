تاكر كارلسون: انتهى أمر حلف "الناتو" وأمريكا تستعد لحرب عالمية

18 حجم الخط

أشار الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، إلى أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة ميزانية الدفاع في عام 2027 إلى 1.5 تريليون دولار، يدل على أن الولايات المتحدة "تستعد لحرب عالمية جديدة".

أمريكا تستعد لحرب عالمية

وقال كارلسون: "أعلن الرئيس عن زيادة في ميزانية البنتاجون من تريليون دولار إلى 1.5 تريليون دولار... هذا هو نوع الميزانية التي قد تمتلكها دولة ما إذا كانت تستعد لحرب عالمية أو إقليمية، من الواضح أننا نسير في هذا الاتجاه، نحو حرب عالمية".

وأكد الصحفي الأمريكي أنه لا يرى أي مبررات أخرى لزيادة الميزانية الدفاعية الأمريكية بهذا الشكل، معتبرا أن التحضير لصراع واسع النطاق هو التفسير الوحيد لهذا التصعيد في الإنفاق العسكري.



وأضاف: "من المتوقع، وكل الدلائل تشير إلى ذلك، أننا سنشهد حربًا كبرى قريبًا جدًا. أعتقد أن الجميع يتوقع ذلك، حتى وإن كانوا يأملون ألا يحدث، لكن من الواضح أننا نسير في هذا الاتجاه".

كما اعتبرأن إعلان الإدارة الأمريكية عزمها على ضم جرينلاند إلى الولايات المتحدة بأي وسيلة ممكنة يعني في جوهره نهاية حلف "الناتو".

وتحدث كارلسون في برنامجه أمس عن الوضع في فنزويلا، والعلاقات الأمريكية الروسية، والعديد من قضايا الشؤون الدولية الأخرى، وأشار إلى حلف "الناتو". وقال: "لقد انتهى أمر "الناتو". متسائلا أنه "بعد أن تستولي الولايات المتحدة على جرينلاند، التي تتبع لدولة أخرى عضو في "الناتو"، ما هو المبرر للاستمرار في وجود "الناتو".

وتابع: "لقد تبدد الوهم برمته في الأيام الأربعة الماضية". وأضاف في إشارة واضحة إلى اتفاقيات الناتو: "لا شيء من هذا حقيقي. والآن يعترف الجميع بأنها ليست حقيقية".

ترامب يعتزم رفع ميزانية الدفاع لعام 2027 إلى 1.5 تريليون دولار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع ميزانية الدفاع لعام 2027 إلى 1.5 تريليون دولار، بعد مفاوضات وصفها بـ«الطويلة والصعبة» مع أعضاء في مجلس الشيوخ والكونجرس، إلى جانب وزراء وممثلين سياسيين.

وقال ترامب في بيان رسمي: إن الظروف الدولية الحالية، التي وصفها بأنها «مضطربة وخطيرة للغاية»، تفرض على الولايات المتحدة التخلي عن سقف التريليون دولار، معتبرًا أن رفع الميزانية ضروري لبناء ما سماه «الجيش الحلم» القادر على ردع أي تهديد محتمل.

وأوضح ترامب أن العائدات الضخمة من الرسوم الجمركية المفروضة على دول قال إنها «استغلت الولايات المتحدة تاريخيًا»، هي العامل الحاسم في اتخاذ القرار، مشيرًا إلى أن هذه الإيرادات غير المسبوقة جعلت الوصول إلى رقم 1.5 تريليون دولار ممكنًا دون الإضرار بالاستقرار المالي.

وبشأن جزيرة جرينلاند كرر ترامب مرارا أن جرينلاند يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة نظرا لأهميتها الاستراتيجية، بينما رد رئيس وزراء جرينلاند السابق موتي إيجيدي بأن الجزيرة "غير معروضة للبيع ولن تباع أبدا".

وفي بيان مشترك، حذر رئيسا وزراء الدنمارك وجرينلاند، ميتي فريدريكسن وينس-فريدريك نيلسن، الولايات المتحدة من الاستيلاء على الجزيرة، مؤكدين على ضرورة احترام سلامة أراضيهما المشتركة.

وكانت الجزيرة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءا من المملكة حتى الآن، ولكنها مُنحت الحكم الذاتي عام 2009، ما يسمح لها بإدارة شئونها وتحديد سياستها الداخلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.