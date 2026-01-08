134 مليون دولار أرباح كاتي بيري من جولتها الغنائية “The Lifetimes”

الخميس 08 يناير 2026
كشفت مجلة بيلبورد الموسيقية، أن جولة المغنية كاتي بيري، "The Lifetimes Tour"، حققت إيرادات بلغت 134 مليون دولار، مما يجعلها ثاني أكثر جولاتها ربحية في مسيرتها الفنية.

موعد إصدار ألبوم كاتي بيري الجديد

وكشف عدد من التقارير الصحفية، موعد إصدار المغنية الأمريكية كاتي بيري، ألبومها الجديد.

وذكرت التقارير، أن كاتي بيري، قررت إصدار ألبومها الجديد في أبريل 2026، واصفين إياه بأنه أفضل ألبوم أصدرته كاتي على الإطلاق.

وأشارت التقارير، إلى أن ألبوم كاتي بيري الجديد، سيتضمن أنواعا مختلفة من الموسيقى، وأن كاتي تعاونت في الألبوم، مع عدد كبير من المؤلفين والموسيقيين.

لأول مرة كاتي بيري تنشر صورها مع حبيبها رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو

في سياق متصل، نشرت لأول مرة المغنية كاتي بيري، صورا رسمية عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مع حبيبها رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو.

ونشرت كاتي صورتين، مع حبيبها رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو، الأولى، ظهرت فيها وهي تأكل الشيكولاتة بجانبه، أما الصورة الثانية فظهر الثنائي وهما يحتضنان بعضهما البعض.

Image

وأعلنت المغنية الأمريكية الشهيرة كاتي بيري، عن علاقتها العاطفية برئيس وزراء كندا السابق جاستن ترودو، بشكل رسمي بعد شهور من الشائعات والتكهنات.

Image

واختارت بيري الإعلان عن علاقتهما العاطفية هي وجاستن، في التوقيت الذي يناسبها، حيث خرج الثنائي مؤخرا في موعد غرامي في العاصمة الفرنسية باريس، للاحتفال بعيد ميلاد كاتي الخامس والأربعين.

