أحمد عبد الحليم: أتوقع نجاح معتمد جمال في تجربته الثانية مع الزمالك

18 حجم الخط

أكد أحمد عبد الحليم لاعب الزمالك السابق، أن معتمد جمال جاء للعمل داخل القلعة البيضاء في ظروف صعبة.

قال أحمد عبد الحليم في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك: "معتمد جمال جاء في ظروف صعبة، وأولاد الزمالك لا يستطيعون عدم تلبية نداء النادي في أي وقت".

وأضاف، أتوقع نجاح معتمد جمال في تجربته مع الزمالك مثلما فعل في ولايته الأولى.

وشدد عبد الحليم على أن الأندية لا تعتمد على قطاع الناشئين مثلما كان في سنوات ماضية.

وأتم أحمد عبد الحليم تصريحاته قائلًا، أتمنى مشاركة مصطفى محمد أساسيًا في مباراة مصر وكوت ديفوار المُقبلة.

معتمد جمال مدربا للزمالك

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي، تعيين معتمد جمال المدير الفني الأسبق للأبيض قائمًا بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، على أن يعاونه إبراهيم صلاح لاعب الفريق السابق.

وجار التفاوض مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، على أن يتم إعلانه رسميًّا فور التوصل لاتفاق مع المدرب.

وكان معتمد جمال المدير الفني الحالي للزمالك، استهل ولايته الأولى مع القلعة البيضاء بمشهد تاريخي، حين قاد الفريق لعبور بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر بركلات الترجيح 4-3، بعد مباراة مثيرة عاد فيها الأبيض ثلاث مرات.

ورغم التأهل للنهائي، خسر فريق الزمالك اللقب أمام الأهلي ونجح جمال في التتويج ببطولة دبي للتحدي الودية 2024، بعد الفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح، ثم الأهلي السعودي بثلاثية نظيفة في النهائي، وعلى الصعيد القاري حقق 3 انتصارات وتعادلًا في الكونفدرالية، بينما في الدوري فاز مرة وخسر أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.