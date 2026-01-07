رياض الخولي وسامي مغاوري وكريم قاسم في رمضان على قنوات "المتحدة"

18 حجم الخط

نشرت المنصات الرقمية لقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لقطات تشويقية لمشاركة مجموعة من النجوم في سباق دراما رمضان 2026، وهم رياض الخولي وسامي مغاوري وكريم قاسم.

وكانت منصات قنوات المتحدة (ON – dmc – CBC - الحياة)، قد أطلقت حملة تشويقية واسعة بشأن مشاركة النجوم في دراما رمضان 2026.







أبرز النجوم

وتأتي مشاركة رياض الخولي وسامي مغاوري وكريم قاسم، ضمن مجموعة كبيرة من ألمع نجوم الدراما المصرية والعربية الذين يظهرون حصريًا على شاشات "المتحدة" خلال شهر رمضان المبارك، من خلال العديد من الأعمال الفنية المميزة التي تراهن بها "المتحدة" على تقديم محتوى درامي متنوع يناسب كافة أذواق الجمهور.

وفي وقت سابق نشرت المنصات الرقمية لقنوات الشركة المتحدة، لقطات تشويقية لمشاركة مجموعة من النجوم في سباق دراما رمضان 2026، وهم أمير كرارة وهند صبري وعصام عمر وشريف منير.

موسم دراما رمضان 2026

ويعد مسلسل “رأس الأفعى” من أبرز الإنتاجات المنتظرة خلال الموسم الرمضاني المقبل، نظرًا لطبيعة قصته المشوقة وفريقه الفني الكبير.

مسلسل رأس الأفعى

مسلسل رأس الأفعى من تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة سينرجي.

المسلسل من بطولة النجم أمير كرارة وشريف منير وأحمد غزي ومراد مكرم وكارولين عزمي، وعدد من النجوم الآخرين.

قصة مسلسل رأس الأفعى

وتدور أحداث "رأس الأفعى" في إطار تشويقي درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة، حيث يقدم أمير كرارة شخصية محورية تعيش أزمات متلاحقة، بينما يظهر شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للقصة.

