ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2026، عرض "أب ولكن" على هذه القنوات

محمد فراج، فيتو
محمد فراج، فيتو
يعرض مسلسل أب ولكن الذى يقوم ببطولته الفنان محمد فراج عبر قنوات المتحدة وهي الحياة، CBC، DMC، ON E، خلال سباق رمضان 2026.

ويواصل الفنان محمد فراج تصوير عدد من مشاهد مسلسله الجديد “أب ولكن” داخل إحدى عمارات شارع قصر النيل، ومن المقرر أن يستمر التصوير بهذه المنطقة لمدة يومين.

ويشارك في بطولة مسلسل “أب ولكن” المقرر عرضه فيسباق رمضان 2026 كل من ركين سعد، بسمة داود، إسلام جمال، سلوى عثمان، محمد أبو داود، وميمي جمال، هاجر أحمد، والعمل من تأليف ماريان هاني، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

وكانت “فيتو” قد علمت من أحد العاملين بـ مسلسل “أب ولكن” الذي يقوم ببطولته الفنان محمد فراج، أن أسرة العمل قامت بتعديل سيناريو العمل، خلال الأيام الماضية، والحد من ظهور المرأة به في صورة غير لائقة، وخاصة أن سيناريو العمل تدور أحداثه حول قضايا المرأة التي تقوم برفعها على زوجها وقت الانفصال.

وتشهد أحداث مسلسل “أب ولكن” دخول محمد فراج السجن في إحدى القضايا التي يتم تلفيقها له من قبل رجل أعمال يحاربه بطل العمل.

وتشارك الفنانة ميمي جمال ضمن أحداث مسلسل “أب ولكن”، وتلعب خلال أحداث العمل شخصية والدة محمد فراج الذي يعاني عددًا من الأزمات النفسية.

وعلمت “فيتو” أن الفنان محمد فراج سوف يتعرض لأزمات نفسية خلال الأحداث تقلب حياته رأسًا على عقب.

مسلسل ورد وشيكولاتة

كانت آخر أعمال الفنان محمد فراج مسلسل “ورد وشيكولاته” الذي يتم عرضه حاليًا وتشارك في بطولته الفنانة زينة، وحصل على نسبة مشاهدة عالية.

الجريدة الرسمية