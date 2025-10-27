الإثنين 27 أكتوبر 2025
كارولين عزمي تشارك في بطولة مسلسل "رأس الأفعي" مع أمير كرارة

تعاقدت مؤخرًا الفنانة كارولين عزمي على المشاركة في بطولة مسلسل “رأس الأفعى"، بجانب الفنان أمير كرارة، والذي يعرض في شهر رمضان المقبل عبر عدد من القنوات الفضائية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي أكشن، حول بعض القضايا الاجتماعية الهامة، من خلال الشخصية التي يقدمها كرارة ضمن أحداث المسلسل، العمل من تأليف هاني سرحان وإخراج محمد بكير.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة كارولين عزمي مسلسل فهد البطل مع أحمد العوضي والذي حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي، فجسدت دور راوية الذي تفاعل معه عدد كبير من الجمهور، وشارك في بطولة المسلسل كل من أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، عصام السقا، صفاء الطوخي وغيرهم.

