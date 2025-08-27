أول تعليق من ترامب على حادث إطلاق النار داخل كنيسة بولاية مينيسوتا

ذكرت وسائل إعلام محلية في مينيابوليس الأمريكية نقلا عن إدارة شرطة المدينة أن الشرطة ورجال الإطفاء يتعاملون مع واقعة إطلاق نار حدثت اليوم الأربعاء في كنيسة على الجانب الجنوبي من المدينة.

إطلاق نار في كنيسة بمينيابوليس

وقالت سلطات المدينة على منصة إكس: "لا يوجد تهديد نشط للمجتمع في الوقت الحالي. تم احتواء مطلق النار".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول تعليق علي الحادث: "تلقيت إحاطة عن حادث الهجوم في مينيابوليس وأتابع الوضع المروع".

وبحسب شبكة «العربية»، هرعت الشرطة الأربعاء إلى موقع إطلاق نار في مدرسة كاثوليكية في مدينة مينيابوليس بوسط غرب الولايات المتحدة، حسبما أعلن حاكم ولاية مينيسوتا.

إطلاق نار في مدرسة أنانسييشن (البشارة) الكاثوليكية

وكتب الحاكم تيم والتز على منصة إكس "أُبلغت عن إطلاق نار في مدرسة أنانسييشن (البشارة) الكاثوليكية وسنستمر في تحديث المعلومات مع ورودها".

وتأتي الحادثة بعد سلسلة من التقارير الكاذبة عن وجود مطلقي نار في حرم كليات أمريكية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة مع عودة التلاميذ من عطلتهم الصيفية.

وقال والتز "أصلي من أجل أولادنا ومعلمينا الذين شهد أسبوعهم الأول في المدرسة هذا العنف المروع" بدون أن يقدم تفاصيل بشأن ضحايا محتملين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.