حوادث

إصابة معلمة بكسور في حادث مروري بالوراق والقبض على المتهم

إصابة ربة منزل والقبض
إصابة ربة منزل والقبض على المتهم بالوراق، فيتو
أصيبت ربة منزل في العقد الثاني من عمرها، بكسور وكدمات متفرقة، إثر تعرضه لحادث دهس أثناء عبورها الطريق بالقرب من دائري الوراق، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الخدمات الأمنية الموجودة بالقرب من الطريق الدائري، يفيد بوقوع حادث مروري وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ.

 

وبالفحص والمعاينة، تبين أن توك توك كان يسير بسرعة صدم سيدة في العقد الثاني من عمرها أثناء عبورها الطريق، ما أسفر عن إصابتها وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والقبض على المتهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

إصابة 10 اشخاص في حادث تصادم سيارتين في طريق الكريمات 

وعلى جانب آخر، كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الكريمات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص مع نصف نقل قادمة من حلوان اتجاه بني سويف أعلى طريق الكريمات الصحراوي، مما أدى إلى إصابة 10 أشخاص، وتم نقلهم المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بالأسماء، إصابة 3 شباب في تصادم دراجتين ناريتين بالوادي الجديد

مصرع شخصين وإصابة 17 آخرين بحادث تصادم بالطريق الدائري في المنيا

 

دائرى الوراق أمن الجيزة حادث مروري
الجريدة الرسمية