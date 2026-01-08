الأنبا بولا لـ"فيتو": الوحدة الوطنية خط أحمر والمناسبات الدينية تعكس قوة النسيج المصري

18 حجم الخط

أكد نيافة الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها أن مشاعر المحبة والتآخي التي يعيشها المصريون في المناسبات الدينية وعلى رأسها عيد الميلاد المجيد تعكس عمق الوحدة الوطنية وقوة النسيج المصري، مشددًا على أن الكنيسة تصلي دائمًا من أجل سلام مصر وحماية شعبها من الفتن.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"فيتو": "استقبلنا تهاني الإخوة والأحباب بقلوب مليئة بالفرح والامتنان وكانت المشاعر الصادقة التي لمسناها من الجميع رسالة طمأنينة حقيقية والكنيسة تصلي أن يديم الله على مصر هذه الروح الطيبة وأن يحفظ شعبها من كل شر أو فتنة".



وأكد أن عيد الميلاد ليس مجرد مناسبة دينية بل هو حدث إنساني عظيم لأنه يجسد رسالة المحبة التي جاء بها السيد المسيح والذي علّم العالم معنى الرحمة والتسامح والسلام ودعا البشر جميعًا إلى التراحم والود والعيش المشترك.

وتابع: “ميلاد السيد المسيح يمثل نقلة تاريخية كبرى على مستوى الإنسانية والتاريخ والدين فقد قدم نموذجًا فريدًا في القيادة بعيدًا عن الألقاب والمظاهر معتمدًا على التواضع والخدمة وهي فلسفة ما زال العالم في أمس الحاجة إليها”.

وأشار إلى أن أبناء مصر نسيج واحد في مركب واحدة ورغم التحديات التي تستهدفنا من الداخل والخارج فإن أي محاولة لشق الصف الوطني أو التفريق بين أبناء الوطن محكوم عليها بالفشل لأن المصريين أقوى من كل هذه المخططات.



وتقدم نيافة الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، بالشكر والتقدير للأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية ولرجال الشرطة الذين يبذلون جهدًا كبيرًا خاصة في الأجواء الباردة لتأمين الكنائس وحماية المواطنين وهذا يعكس شعورهم الحقيقي بالمسؤولية الوطنية.



وواصل تصريحاته لـ"فيتو" قائلًا: “تشرفت برئاسة قداس عيد الميلاد المجيد بمشاركة كهنة الإيبارشية وبحضور محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي ونائبه الدكتور أحمد عطا إلى جانب القيادات التنفيذية والسياسية والدينية والشعبية في مشهد يؤكد روح المحبة والتلاحم بين أبناء الوطن”.



وأوضح أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الأجهزة الأمنية وفرق الكشافة الكنسية لتأمين الكنائس وتنظيم الدخول مع إجراءات دقيقة لفحص المترددين وتأمين محيط الكنائس بما يضمن الاحتفال في أجواء آمنة وهادئة.

واختتم تصريحاته بتوجيه رسالة إلى المصريين قائلًا: "أدعو الله أن يعم السلام والمحبة مصر والعالم كله وأن نحيا جميعًا في هدوء وطمأنينة وأن تبقى المحبة هي اللغة المشتركة بين كل أبناء الوطن".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.