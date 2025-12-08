نهال عنبر تنعى صديقة عمرها: قلبي موجوع ومش مصدقة إنك مشيتي

18 حجم الخط

نعت الفنانة نهال عنبر، صديقة عمرها التي رحلت عن عالمنا، في منشور مؤثر عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّرت فيه عن صدمتها وحزنها العميق لفراقها.

وكتبت نهال عنبر: «عشرة العمر الغالية في ذمة الله، ادعوا لجيجي بالرحمة… قلبي موجوع ومش مصدقة إنك مشيتي يا چيهان، ربنا يرحمك ويغفر لك ويدخلك فسيح جناته، ويصبر قلبي ويصبرنا جميعًا».

وتفاعل عدد كبير من الفنانين والجمهور مع منشور نهال عنبر، مقدمين التعازي والدعوات للراحلة بالرحمة والمغفرة، مؤكدين دعمهم للفنانة في هذا الوقت العصيب.

على الجانب الأخر، كانت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، قد علقت على استقالة أشرف زكي من منصبه كنقيب للممثلين.



وقالت نهال عنبر في تصريح خاص لـ"فيتو": "كلنا اتصدمنا زي الناس بالظبط، ومش هينفع أعلق دلوقتي غير لما كلنا نتجمع مع دكتور أشرف زكي".

استقالة أشرف زكي



وأعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، انتهاء مهمته داخل النقابة، مؤكدًا أنه أدى واجبه على أكمل وجه طوال السنوات الماضية التي قضاها في خدمة زملائه وأعضاء الجمعية العمومية.

وقال زكي في بيان رسمي: “لقد جاءت اللحظة التي أترجل فيها عن موقعي، ليكمل من بعدي زملاء آخرون مسيرة العمل والعطاء، بعدما عشت داخل النقابة سنوات أعدّها من أجمل أيام العمر".

شكر أشرف زكي للجمعية العمومية



ووجّه نقيب المهن التمثيلية الشكر العميق إلى الجمعية العمومية وأعضاء مجلس النقابة الموقر، مشيدًا بالدعم والثقة اللذين رافقاه طوال فترة خدمته.

واختتم تصريحه قائلًا: “أغادر اليوم موقعي الرسمي، لكنني سأظل دائمًا ابنًا وفيًا لهذا الكيان الكبير، داعمًا له بكل ما أملك من محبة وإخلاص".

