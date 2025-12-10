عمومية الجولف تشيد بإنجازات الاتحاد.. وفائض تاريخي للميزانية لأول مرة في 7 أشهر

18 حجم الخط

أشادت الجمعية العمومية لاتحاد الجولف بإنجازات مجلس الإدارة، برئاسة عمر هشام طلعت، والتى تمت خلال فترة وجيزة من توليه المسئولية فى نهاية نوفمبر من العام الماضى.

الجمعية العمومية لاتحاد الجولف

وأثنى أعضاء الجمعية العمومية خلال الاجتماع على ما تم من اعمال على ارض الواقع فى كل الاتجاهات المختلفة وإعادة ترتيب جميع الاوراق من خلال استراتيجية عمل مدروسة بعناية اتت ثمارها فى غضون السبعة اشهر الاولى من عمر مجلس الإدارة.

وباركت الجمعية العمومية الخطى الناجحة لمجلس الإدارة، والتى كان من احدى نتائجها تحقيق فائض مالى تاريخى لاول مرة لم يسبق ان حققه الاتحاد المصرى للجولف من قبل وذلك فى غضون سبعة أشهر فقط والذى بلغ سبعة ملايين جنيها من خلال تنمية الموارد وابرام عقود رعاية وشراكات استراتيجية مع كبريات المؤسسات، بخلاف اعادة وضع مصر على خريطة تنظيم البطولات الدولية والعالمية والتى تم التخطيط لها فى نهاية موسم 2024 / 2025 وبدأ تنفيذها فى بداية الموسم الجديد 2025 / 2026 وهو ما اسهم فى الترويج السياحى لمصر كأحد اهم اهداف اتحاد الجولف وتعظيم فرص مشاركة اللاعبين المصريين فى البطولات الدولية داخليا وخارجيا وإتاحة المشاركة للجميع من خلال معايير واضحة تضمن العدالة والشفافية.

وعقدت الجمعية العمومية لاتحاد الجولف برئاسة نائب رئيس الاتحاد المهندس محمد انور وفى حضور المستشار القانونى للاتحاد النائب محمد الحناوى وممثلى وزارة الشباب والرياضة وممثلى اندية الجزيرة نائب رئيس النادى المهندس ايهاب لهيطة وسبورتنج محمد حافظ وبالم هيلز ايهاب حسنى.

وقام مراقب الحسابات طارق حشيش باستعراض تقريره عن الميزانية موضحا ما تم من اعمال والفائض التاريخى امام اعضاء الجمعية خلال الإجتماع. وفى نهاية الاجتماع وجه نائب رئيس اتحاد الجولف، المهندس محمد انور، الشكر باسمه وبالانابة عن مجلس الإدارة إلى اعضاء الجمعية العمومية وكل اندية الجولف على ثقتهم الكبيرة فى الاتحاد وعلى تعاونهم الوثيق والمساندة القوية مؤكدا بانه مازال هناك المزيد والمزيد الذى سيقدمه مجلس الإدارة لتحقيق النمو والتطوير الذى ينشده الجميع للجولف المصرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.