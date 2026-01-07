الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

روبيو: اجتماع "أمريكي–دنماركي" مرتقب بشأن جرينلاند الأسبوع المقبل

جرينلاند، فيتو
جرينلاند، فيتو
18 حجم الخط

جرينلاند، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن ستعقد اجتماعًا مع الدنمارك الأسبوع المقبل لبحث ملف جرينلاند، في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الأمريكي بالجزيرة ذات الأهمية الاستراتيجية على صعيدي الأمن القومي والمنافسة الجيوسياسية في القطب الشمالي.


واشنطن: ملف جرينلاند جزء من حسابات الأمن القومي الأمريكي


وأشار روبيو إلى أن النقاش المرتقب مع كوبنهاجن يأتي في إطار رؤية أمريكية أوسع لتعزيز حضورها في المناطق الاستراتيجية، مؤكدًا أن ملف جرينلاند يحظى بأولوية متقدمة في أجندة السياسة الخارجية الأمريكية، دون الخوض في تفاصيل إضافية حول طبيعة الطروحات المطروحة على طاولة المباحثات.


روبيو: لدينا خطة واضحة في فنزويلا وما نقوم به ليس ارتجالًا


وفيما يتعلق بفنزويلا، شدد وزير الخارجية الأمريكي على أن التحركات الأمريكية هناك تستند إلى خطة واضحة ومتكاملة، مؤكدًا أن واشنطن لا تتحرك بعشوائية أو ارتجال، بل وفق مسار مدروس يهدف إلى تحقيق أهداف سياسية وأمنية محددة.


وزير الخارجية الأمريكي: الانخراط في فنزويلا لن يكلفنا شيئًا


وأكد روبيو أن الانخراط الأمريكي في فنزويلا لن يكلف الولايات المتحدة شيئًا، في إشارة إلى أن واشنطن تعتمد أدوات ضغط سياسية واقتصادية بدلًا من الانخراط العسكري المباشر، مع الاستفادة من النفوذ الإقليمي والدولي لتحقيق أهدافها.


تصعيد محسوب في ملفات جرينلاند وفنزويلا


ويرى مراقبون أن تصريحات روبيو تعكس تصعيدًا محسوبًا في ملفين بالغَي الحساسية، هما جرينلاند ذات الموقع الجيوسياسي الحساس، وفنزويلا الغنية بالنفط، في إطار سعي الولايات المتحدة إلى تعزيز نفوذها العالمي وإدارة ملفات الطاقة والأمن الإقليمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

واشنطن الدنمارك جرينلاند وزير الخارجية الأمريكي روبيو كوبنهاجن أمريكا فنزويلا

مواد متعلقة

شراء وليس غزو، روبيو يحاول تجميل نوايا ترامب العدوانية تجاه جرينلاند

سيتحكم شخصيا في أموالها، ترامب يعلن تحويل 50 مليون برميل من نفط فنزويلا لأمريكا

البيت الأبيض: ترامب يدرس خيارات عدة بشأن جرينلاند بينها الخيار العسكري

ترامب: الاستحواذ على جرينلاند أولوية لـ الأمن القومي الأمريكي
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

القومي للطفولة يحذر من برنامج مواعدة للأطفال: منحنى خطير يهدد براءة الصغار

منتخب مصر يرد على إمكانية توقيع عقوبة ضد حسام حسن بسبب جماهير المغرب

ما بين السيجار والكبريت والفواكه تتعدد أنواع قمر الدين، والأغلى بـ 370 جنيهًا

آخر تطورات سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

الكهرباء تكشف أسباب توحيد شرائح الاستهلاك بالعدادات الكودية

تبادلا السب، ضبط سائق سيارة نقل ذكى أجبر سيدة على النزول ورفض استكمال الرحلة بالخليفة

على غرار برنامج دولة التلاوة، انطلاق مسابقة "قرية التلاوة" غدًا بالغربية

خدمات

المزيد

66.87 جنيها، سعر الدينار الأردني في البنك الأهلي مساء اليوم الأربعاء

ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

بزيادة 5 جنيهات، ارتفاع جديد في أسعار الكتاكيت واستقرار البط ببورصة الدواجن

سعر كيلو الأرز بالسوق المحلية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«عندي 40 سنة ولسة ما تجوزتش رغم الالتزام بالصلاة والدعاء» فماذا أفعل؟ (فيديو)

هل يجوز صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

ما حكم الشرع فى الأرباح البنكية على الودائع؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية