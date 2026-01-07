روبيو: اجتماع "أمريكي–دنماركي" مرتقب بشأن جرينلاند الأسبوع المقبل

18 حجم الخط

جرينلاند، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن ستعقد اجتماعًا مع الدنمارك الأسبوع المقبل لبحث ملف جرينلاند، في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الأمريكي بالجزيرة ذات الأهمية الاستراتيجية على صعيدي الأمن القومي والمنافسة الجيوسياسية في القطب الشمالي.



واشنطن: ملف جرينلاند جزء من حسابات الأمن القومي الأمريكي



وأشار روبيو إلى أن النقاش المرتقب مع كوبنهاجن يأتي في إطار رؤية أمريكية أوسع لتعزيز حضورها في المناطق الاستراتيجية، مؤكدًا أن ملف جرينلاند يحظى بأولوية متقدمة في أجندة السياسة الخارجية الأمريكية، دون الخوض في تفاصيل إضافية حول طبيعة الطروحات المطروحة على طاولة المباحثات.



روبيو: لدينا خطة واضحة في فنزويلا وما نقوم به ليس ارتجالًا



وفيما يتعلق بفنزويلا، شدد وزير الخارجية الأمريكي على أن التحركات الأمريكية هناك تستند إلى خطة واضحة ومتكاملة، مؤكدًا أن واشنطن لا تتحرك بعشوائية أو ارتجال، بل وفق مسار مدروس يهدف إلى تحقيق أهداف سياسية وأمنية محددة.



وزير الخارجية الأمريكي: الانخراط في فنزويلا لن يكلفنا شيئًا



وأكد روبيو أن الانخراط الأمريكي في فنزويلا لن يكلف الولايات المتحدة شيئًا، في إشارة إلى أن واشنطن تعتمد أدوات ضغط سياسية واقتصادية بدلًا من الانخراط العسكري المباشر، مع الاستفادة من النفوذ الإقليمي والدولي لتحقيق أهدافها.



تصعيد محسوب في ملفات جرينلاند وفنزويلا



ويرى مراقبون أن تصريحات روبيو تعكس تصعيدًا محسوبًا في ملفين بالغَي الحساسية، هما جرينلاند ذات الموقع الجيوسياسي الحساس، وفنزويلا الغنية بالنفط، في إطار سعي الولايات المتحدة إلى تعزيز نفوذها العالمي وإدارة ملفات الطاقة والأمن الإقليمي.

