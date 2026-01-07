فنانو سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت يزورون المتحف المفتوح

18 حجم الخط

ضمن فعاليات الدورة الثلاثين من سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت، نظّمت وزارة الثقافة المصرية، ممثلة في قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، زيارة لفناني السيمبوزيوم المشاركين إلى المتحف المفتوح للنحت بأسوان، وذلك في إطار البرنامج الثقافي المصاحب للدورة.

وتهدف الزيارة إلى إتاحة الفرصة للفنانين للاطلاع على الأعمال النحتية التي أُنجزت خلال الدورات السابقة، بما يعزز التواصل بين التجارب الفنية المختلفة، ويُعمّق إدراك الفنانين لخصوصية الموقع وخامة جرانيت أسوان ذات البعد الحضاري والتاريخي.

وتأتي هذه الزيارة في سياق الرؤية التي تتبناها وزارة الثقافة المصرية من خلال قطاع صندوق التنمية الثقافية، الهادفة إلى ترسيخ موقع السيمبوزيوم كمتحف مفتوح للنحت على مدار العام، والحفاظ على حصاد الدورات السابقة، وتعزيز استمرارية السيمبوزيوم كمشروع ثقافي مستدام يتجاوز حدود الفعالية الموسمية.

سيمبوزيوم أسوان الدولي

انطلقت بمدينة أسوان فعاليات الدورة الثلاثين من سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت يوم الأحد الموافق 4 يناير الجاري، الذي تنظمه وزارة الثقافة، ممثلة في قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع محافظة أسوان، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم الفنون الجادة، وتعزيز حضور الإبداع في الفضاء العام، وترسيخ مكانة أسوان كأحد المراكز العالمية لفن النحت على الجرانيت، وتستمر فعاليات الدورة حتى 14 فبراير المقبل.

الفنانون المشاركون بالدورة الثلاثين من سيمبوزيوم أسوان

وتأتي الدورة الثلاثون في إطار استمرارية هذا الحدث الفني العريق، الذي يُعد أحد أهم الملتقيات المتخصصة في النحت على الجرانيت على المستويين الإقليمي والدولي، حيث يشارك هذا العام 13 فنانًا من مصر و6 دول أجنبية، إلى جانب تنظيم ورش فنية ورحلات ثقافية في مدينتي أسوان والأقصر.

وتشهد الدورة الثلاثون مشاركة إجمالية لـ13 فنانًا، منهم 6 فنانين أجانب وهم: Alessio Ranaldi (إيطاليا)، Tobias Dietrich (ألمانيا)، Albulen Neziri (كوسوفو)، Kiryl Krokhaliou (بيلاروسيا)، Hakan Singunol (تركيا)، Zdravko Zdravkov (بلغاريا)، إلى جانب 4 فنانين مصريين هم: ماريا يوسف، محمود كشك، نيفين خفاجي، أحمد عبد الله، بالإضافة إلى 3 فنانين مشاركين في ورشة الشباب، وهم: أميرة محمد، عصام عشماوي، منار هشام.

ويُعد سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت أحد أبرز المشروعات الثقافية المتخصصة في فن النحت على الجرانيت، حيث أسهم منذ انطلاقه في ترسيخ مكانة أسوان كمركز دولي للحوار الفني، وجسر للتواصل الثقافي بين مصر ومختلف دول العالم.

