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ثقافة وفنون

"الثقافية" تعلن أسماء المشاركين بسيمبوزيوم النحت بأسوان

سيمبوزيوم أسوان الدولي
سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت، فيتو

 أعلنت قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، ظهر اليوم الإثنين الموافق 9 ديسمبر عن أسماء الفنانين المشاركين في الدورة (29) الجديدة من سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت، والذي من المقرر إقامتها خلال الفترة من 14 يناير وحتى 22 فبراير 2025.

ويشارك كلًا من الفنانين: احمد عسقلاني، باهر أبو بكر، علا موسى وملك أحمد (من مصر)، بالإضافة إلى مارتين ماتياس (من المانيا)، فرهات اوزجور (من تركيا)، الكسندر فوفجادزه (من جورجيا) وادريان أنطونيو (من المكسيك).

سيمبوزيوم أسوان الدولي

 وسيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت يعد أعرق ملتقيات النحت على خامة الجرانيت الأسواني في المنطقة العربية والشرق الأوسط، بدأ عام ١٩٩٥ على يد النحات العالمي آدم حنين.. يتولى المعماري أكرم المجدوب مهام القوميسير العام للدورة الحالية. 

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قطاع صندوق التنمية الثقافي المعماري حمدي السطوحي أسماء الفنانين المشاركين في الدورة 29 الجديدة من سيمبوزيوم اسوان الدولي سيمبوزيوم اسوان الدولي للنحت سيمبوزيوم أسوان الدولي

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