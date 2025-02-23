حوار بين الفن والجرانيت، ختام فعاليات سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت (صور)

أسدلت وزارة الثقافة الستار مساء أمس على فعاليات الدورة التاسعة والعشرين من سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت، الحدث الأبرز في مجال النحت على الجرانيت، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية ويجمع نخبة من الفنانين المصريين والدوليين في مدينة أسوان، مهد الحضارات ومصدر الإلهام الفني.

بدأت مراسم الختام بالجولة التفقدية التي قام بها المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان والمعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان أكرم المجدوب قوميسير عام الدورة الجديدة، وبحضور الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية وعضو اللجنة العليا للملتقى والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس هيئة قصور الثقافة، حيث تفقد الحضور الأعمال الفنية المنجزة، والتي عكست مدى التميز والإبداع الذي شهده السيمبوزيوم هذا العام بموقع بموقع العمل بجوار متحف النوبة بعد التجديدات الجارية لتطويره، والذي تبلغ مساحته 1400 متر مربع تقريبًا على مستويين.

ليتحول الموقع بعد الانتهاء من السيمبوزيوم إلى معرض للأعمال الفنية النحتية.

كما استعرض الحضور أعمال تطوير الموقع والتي تم إنجازها بالتوازي مع نشاط السيمبوزيوم، بعد حصول وزارة الثقافة على حق انتفاع للأرض من محافظة أسوان، والتي تتيح تحول الموقع إلى معرض للأعمال النحتية الفنية طوال العام.

فعاليات حفل الختام السيمبوزيوم أسوان

في فعاليات حفل الختام، بدأ المعماري حمدي السطوحي كلمته، بإبلاغ تحيات دكتور أحمد هنو وزير الثقافة لكل الحضور، ثم أستعرض العلاقة الفريدة بين الفنان وكتلة الجرانيت، متسائلًا: "ماذا تريد قطعة الجرانيت أن تكون؟"، ليؤكد أن دور الفنان هو الكشف عن الجمال الكامن داخل الحجر ومساعده قطعة الجرانيت لان تكون عمل فني مميزًا.

كما أشار إلى أهمية استثمار النجاح الذي حققه السيمبوزيوم هذا العام من خلال أنشطة وورش فنية ممتدة على مدار العام، وهذا ما سيسعى الصندوق إلى تحقيقه مع باقي الشركاء. ثمن دور محافظة أسوان، والتي كان لها كبير الأثر في نجاح هذه الدورة.

من جانبه، ألقى المهندس عمر لاشين، نائب محافظ أسوان، كلمة نيابة عن اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أكد فيها أهمية السيمبوزيوم كحدث ثقافي وفني عالمي يعزز مكانة أسوان ١١ كمركز للإبداع الفني، كما أشار إلى جهود المحافظة في دعم هذا الحدث وتطوير المتحف المفتوح، ليصبح وجهة سياحية وفنية رائدة.

وفي كلمته، أعرب المعماري أكرم المجدوب، القوميسير العام، عن فخره بنجاح دورة هذا العام، مشيدًا بتفاني الفنانين والمنظمين الذين ساهموا في خروج الحدث بصورة مشرفة.

واختُتم الحفل بتكريم الفنانين المشاركين والعمال المساعدين، تقديرًا لمساهماتهم الفعالة في إنجاح هذه الدورة وإثراء المشهد الفني المصري والدولي، وتم التأكيد على الدور الحيوي للسيمبوزيوم في استلهام روح الحضارة المصرية القديمة وتجديدها عبر رؤى فنية معاصرة.

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