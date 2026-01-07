المرور: ارتفاع تراخيص سيارات النقل وتراجع الدراجات النارية

18 حجم الخط

استعرضت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات، إجمالي تراخيص الدراجات النارية أنه بلغت إجمالي أعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 32077 بانخفاض -7.15%عن الشهر السابق.

إجمالي تراخيص الدراجات النارية

ووفقًا لما نشرته الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات، أرقام التراخيص وبلغت نحو 1238 دراجة نارية موديل 2022 و604 دراجات نارية موديل 2023 و1075 دراجة نارية موديل 2024 و13481 دراجة نارية موديل 2025 و15679 دراجة نارية موديل 2026.

أما سيارات النقل أوضحت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري علي السيارات، أن أعداد السيارات المرخصة نحو 3474 سيارة بارتفاع 6.76% عن الشهر السابق وجاءت بيانات التراخيص أن 54 سيارة نقل موديل 2022 و33 سيارة نقل موديل 2023 و91 سيارة نقل.

وفي ذات السياق، أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر ديسمبر 2025 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الإلزامي عليها وتم ترخيصها 59890 مركبة "زيرو" بنسبة ارتفاع 0.89%عن الشهر السابق . وجاءت عدد المركبات التى تم ترخيصها 1555 مركبة موديل 2022 و1034مركبة موديل 2023 و1679 مركبه موديل 2024 و17042 مركبة موديل 2025 و38580 مركبة موديل 2026.





وأضاف التقرير أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 21742 سيارة ملاكي بنسبة ارتفاع 12.1% عن الشهر السابق وجاءت الأرقام 170 سيارة موديل 2022 و360 سيارة موديل 2023 و471 سيارة موديل 2024 و2820 سيارة موديل 2025 و17921 سيارة موديل 2026.

