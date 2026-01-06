أعطال شاشات السيارات الحديثة وطرق صيانتها

18 حجم الخط

تعد شاشات السيارة واجهة التكنولوجيا الحديثة داخل المركبة، والعناية بها لا تقل أهمية عن صيانة المحرك أو أنظمة السلامة ومع الالتزام بالإرشادات الصحيحة، يمكن إطالة عمرها والحفاظ على أداء موثوق يواكب متطلبات القيادة اليومية

وفي ظل التحوّل الرقمي المتسارع داخل المقصورات الحديثة، أصبحت شاشات السيارة عنصرًا أساسيًا للتحكم بالملاحة والترفيه وأنظمة السلامة غير أن هذه الشاشات، على أهميتها، ليست بمنأى عن الأعطال التي قد تربك السائق وتؤثر على تجربة القيادة.

ونرصد في التقرير التالي أبرز الأعطال الشائعة وسبل الوقاية والصيانة لإطالة عمر السيارة وهي كالتالي:-



تجمّد الشاشة أو بطء الاستجابة، واختفاء الصورة أو ظهور خطوط وتشويش، إضافة إلى فقدان اللمس الدقيق كما تُسجَّل أعطال ناتجة عن خلل في البرمجيات، أو انقطاع في التوصيلات الداخلية، أو تأثر الشاشة بالحرارة المرتفعة والرطوبة.





أسباب تقنية وبيئية

استخدام شواحن وإكسسوارات غير أصلية، فضلًا عن التعرّض المستمر لأشعة الشمس المباشرة داخل المركبة كما قد تؤدي الصدمات والاهتزازات المتكررة إلى ارتخاء الوصلات أو تلف أجزاء دقيقة.





خطوات الصيانة والوقاية من الأضرار شاشة السيارات

يفضل تحديث نظام الشاشة بانتظام عبر القنوات الرسمية، وتجنّب تركيب ملحقات غير معتمدة. كما يُستحسن تنظيف الشاشة بمواد مخصصة خالية من الكحول، وتفادي رش السوائل مباشرة عليها. وللوقاية من الحرارة، يُنصح باستخدام عوازل شمسية وتهوية المقصورة قبل التشغيل.

