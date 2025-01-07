محافظ الوادي الجديد يقدم التهنئة بعيد الميلاد المجيد بكنيسة السيدة العذراء بالخارجة

أجري اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، زيارة لكنيسة السيدة العذراء بالخارجة؛ وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد لنيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات وراعي الكنيسة وأهالي المحافظة من الأقباط، يرافقه اللواء محمد حامد مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، والعميد هيثم عبده المستشار العسكري بالمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ الوادي الجديد، خلال كلمته، على عمق الروابط التاريخية التي تربط بين نسيج الشعب المصري بمسلميه وأقباطه والتي أرسى ركائزها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ولفت إلى ما حققته المحافظة من انجازات في الجمهورية الجديدة بفضل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس ورعايته لكل أبناء الوطن.

من جانبه، أعرب الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات وراعي الكنيسة، عن شكره وتقديره لمشاعر الود والمحبة التي تلقتها الكنيسه بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن الكنيسة تصلي من أجل أن يحفظ الله الوطن من الأزمات والمحن وأن يعين قيادتها على تحقيق الرخاء للشعب المصري.

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