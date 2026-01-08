الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

كيف حمى قانون رعاية المريض النفسي حقوق المريض ومنع استغلاله أو إساءته

المريض النفسي، فيتو
المريض النفسي، فيتو
18 حجم الخط

حدَّد قانون رعاية المريض النفسي، فئات محددة يُسمح لها بإدخال المريض النفسي إلى المصحَّات العلاجية، وذلك لضمان حماية حقوق المريض وسلامته، ومنع أي استغلال أو إساءة.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم الرعاية النفسية وضمان تقديم العلاج المناسب للمصابين بأمراض عقلية أو نفسية وفق ضوابط قانونية واضحة.

 

ونصّت المادة (14) على أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص علىها في هذا القانون وفي الحالتين المنصوص علىهما في المادة (13) من هذا القانون ووفقًا لأحكامها أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة، وذلك بناء على طلب كتابي يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:

- أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.

- أحد ضباط الشرطة المختصين.

- الإخصائي الاجتماعي بالمنطقة.

- مفتش الصحة المختص.

- قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي.

- أحد متخصصي  الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.

ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربعًا وعشرين ساعة؛ لاتخاذ ما يلزم، ويجوز للطبيب النفسي المسؤول إلغاء الدخول الإلزامي قبل انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمي للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهله علمًا بهذا القرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قانون رعاية المريض النفسي اهداف قانون رعاية المريض النفسي شروط قانون رعاية المريض النفسي المصحات العلاجية حقوق المريض

مواد متعلقة

تعرف على حالات منع المريض النفسي من مغادرة المنشأة رغم دخوله إراديا

تشكيل لجنة لتنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين تنفيذًا لأحكام القانون

شاب يغتصب طفلة في الشرقية ويبتكر حيلة شيطانية لإخفاء هويته.. خبير علم اجتماع: غياب العلاج النفسي الإجباري والمخدرات عوامل خطيرة.. وقانوني يقترح عقوبة الإخصاء الكيميائي

حالات إدخال المريض النفسي للعلاج دون موافقته وفقًا للقانون

ads

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يتأخر 1-2 أمام ليدز يونايتد بالشوط الأول

تشيلسي يخسر أمام فولهام 2-1 في الدوري الإنجليزي

في مباراة مجنونة، نيوكاسل يفوز على ليدز يونايتد 4-3 بالدوري الإنجليزي

ارتفاع أسعار الزيت اليوم الخميس في الأسواق

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأربعاء

ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية

فضيحة عالمية للاعبة تنس مصرية في بطولة دولية وصحيفة بريطانية: هناك لغز يبدو أنها لم تلعب من قبل (فيديو)

طريقة عمل المكرونة بكرات اللحم، لذيذة وسهلة التحضير

خدمات

المزيد

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة وشبورة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي مساء اليوم الأربعاء

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الأربعاء

سعر الـ100 ين ياباني في البنك الأهلي مساء اليوم الأربعاء 7-1-2026

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 8 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 8 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية