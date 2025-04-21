"اللياقة الصحية الرياضية" ندوة ضمن فاعلية المؤتمر العلمي الثالث كلية علوم الرياضة بالوادي الجديد

نظّمت كلية علوم الرياضة بجامعة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، ندوة مميزة بعنوان "اللياقة الصحية الرياضية"، وذلك في أجواء علمية حماسية ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لشباب الباحثين، شارك فيها قامات بارزة في المجال، هم: الدكتور عماد الدين شعبان – أستاذ فسيولوجيا الرياضة وعضو لجنة قطاع علوم الرياضة بالمجلس الأعلى للجامعات والدكتور محمود صبرة – أستاذ الإصابات الرياضية ورئيس الجهاز الطبي لنادي بترول أسيوط.

وأشار الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية علوم الرياضة جامعة الوادي الجديد، إلى أن صدمة البداية جاءت من الدكتور عماد الدين شعبان، الذي وجّه تحذيرًا شديد اللهجة من الاستخدام المفرط للمكملات الغذائية والمنشطات، خاصة بين فئة الشباب، مؤكدًا أن بعضها قد يؤدي إلى كوارث صحية مثل تلف أعضاء الجسم، بل وقد يصل الأمر إلى البتر كما في حالات حقن الزيوت العضلية.

كما كشف أستاذ فسيولوجيا الرياضة وعضو لجنة قطاع علوم الرياضة بالمجلس الأعلى للجامعات، أن 60% من المكملات المتداولة تحتوي على مواد ملوثة، والنساء هنّ الفئة الأكثر استهلاكًا لها، داعيًا إلى العودة للغذاء الطبيعي، والرجوع للأطباء قبل تناول أي منتج.

أهم النقاط التي تطرّق إليها:

كيف توصل وزنك المثالي من خلال تغذية صحية متوازنة

مخاطر مشروبات الطاقة على القلب والكلى

أهمية الرجوع للمصادر الموثوقة مثل FDA

ضرورة الاستشارة الطبية قبل تناول أي مكمل غذائي

ثم انتقل الحديث إلى محور لا يقل أهمية، حيث كشف الدكتور محمود صبرة الستار عن ثورة جديدة في تأهيل الإصابات الرياضية، عبر تقنيات متقدمة مثل:

تمرينات P.N.F التي تُحفز هرمون النمو وتُسرّع عملية الشفاء

أجهزة ذكية مثل Kineo وiSen لمتابعة الحالة العضلية والوقاية من الإصابات

Water Treatment لعلاج الإصابات عبر الماء، وتقنيات تُنتج تقارير دقيقة لكل لاعب

التوصيات الذهبية للرياضيين:

فحص طبي قبل أي مكمل

الاعتماد على الغذاء الطبيعي أولًا

استخدام منتجات معتمدة دوليًا

التواصل المستمر مع مختصين في التغذية والتأهيل

كما شدد على دور الأندية والاتحادات في التوعية بمخاطر المنشطات، وفرض العقوبات الرادعة ضد المتجاوزين.

وفي الختام، دعا المشاركون إلى ضرورة مواكبة هذه التقنيات المتقدمة، ورفع الوعي بأهمية الدمج بين اللياقة والصحة والتكنولوجيا، حفاظًا على سلامة الرياضيين ورفع كفاءتهم.

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