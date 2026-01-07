إخلاء سبيل مالك مطبعة غير مرخصة في السلام

18 حجم الخط

أمرت نيابة السلام بإخلاء سبيل مالك مطبعة غير مرخصة لاتهامه بحيازة 12 ألف مطبوع تجاري بدون تفويض بالسلام على ذمة القضية.

وأوضحت التحريات قيام المطبعة بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، بما يخالف أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

الضبط والإجراءات القانونية

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة وضبط مالكها وبحوزته 12 ألف مطبوع تجاري بدون تفويض، واعترف بارتكاب المخالفات بقصد تحقيق ربح مادي.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويل المتهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

جاء ذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

عقوبة انتهاك حقوق الملكية الفكرية

وضع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، عقوبات محددة، تمثلت في الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لمن يرتكب المخالفات الواردة بالمادة 114 منه.

وشرع القانون عقوبات رادعة للحد من انتهاك وسرقة الملكية الفكرية سواء للأشخاص أو المؤسسات، ووفقًا للمادة رقم 181، من قانون حماية حقوق الملكية، يعاقب بالحبس مدة تبدأ من شهر وتقع عليه غرامة تبدأ من 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو يعاقب بإحدى العقوبتين السابقتين، كل مَن ارتكب أحد الأفعال الآتية:

1- سرقة الأفكار وطرح أي عمل مصنوع للتداول بأي صورة، كالبيع أو الإيجار أو غير ذلك، وذلك دون الحصول على إذن كتابي من المؤلف نفسه أو صاحب الحق.

2- تقليد أحد الأعمال المصنوعة، وعرضها للبيع أو للتداول أو حتى تصديرها للخارج، مع العلم بأنها مقلدة.

3- نشر أي من الأعمال المصنوعة المبتكرة عبر صفحات الإنترنت، أو غيرها من وسائل النشر المختلفة، بدون الحصول على إذن كتابي مسبق من صاحب العمل أو المؤلف.

4- التجميع أو التصنيع أو الاستيراد، وذلك بغرض البيع أو التأجير لأي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها صاحب الحق المجاور أو المؤلف كالتشفير أو غيره.

5 - التعطيل أو الإزالة أو التعييب بسوء نية لأي حماية تقنية، يستخدمها أو صاحب الحق المجاور أو المؤلف كالتشفير أو غيره.

6 - الاعتداء على حق من الحقوق المالية أو الأدبية للمؤلف أو صاحب العمل نفسه.

وفي حالة تكرار الجريمة، تكون عقوبة المتهم الحبس مدة تبدأ من 3 أشهر، وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى مصادرة المحكمة للنسخ محل الجريمة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها.

