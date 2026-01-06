الأربعاء 07 يناير 2026
أخبار مصر

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة وشبورة كثيفة

طقس الغد، فيتو
طقس الغد، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن  فرص سقوط أمطار خفيفة  على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

 

الطقس المحير، ارتفاع بدرجات الحرارة وأسوان تقترب من الـ 30، شبورة تغطي سماء مصر، أمطار ورياح على هذه المناطق

شديد البرودة ليلا، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر


حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدى السيارات من  الشبورة المائية الكثيفة  على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، تبدأ فى الساعات الثالثة فجرا منتصف الليل وتنتهى فى الساعة العاشرة صباحا.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس  غدا الأربعاء بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد  وترتفع درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا ويسود طقس دافئ نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة  فى الصباح الباكر وآخر  الليل  على أغلب الأنحاء  مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة فى  آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  23

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 13
  

