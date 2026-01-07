الأربعاء 07 يناير 2026
الإسكان تستعرض عددا من الفرص الاستثمارية بالقاهرة الجديدة

كشفت وزارة الإسكان عن أحدث طروحات قطع الأراضي بالمدن الجديدة.

واستعرضت الوزارة عددا من الفرص الاستثمارية بمدينة القاهرة الجديدة وتضم أرض تجاري إداري بمساحة 2697 مترا بسعر 52490 جنيها للمتر، وأرض طبي بمساحة 8697 مترا بسعر 39695 جنيها للمتر وأرض حضانة بمساحة 718 مترا بسعر 33000 جنيه.

كما تطرح أرض تجاري بمساحة 787 مترا بسعر 86960 جنيها وأرض تجاري ترفيهي بمساحة 1419 مترا بنظام حق الانتفاع وأرض تجاري بمساحة 699 مترا بسعر 96675 جنيها.

وكان قد أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح حزمة جديدة من الفرص الاستثمارية المتنوعة من قطع الأراضي بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة عبر بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 15 يناير الجاري.

وأشار وزير  الإسكان إلى أن الأراضي المقترحة للاستثمار بأنشطة عمراني مختلط وإدارية وسكنية وتجارية ومخازن، وأن التقديم على الفرص المطروحة يتم إلكترونيًا بالكامل عبر بوابة خدمات المستثمرين من خلال الرابط https://assign.newcities.gov.eg/، وذلك في إطار التوجه العام للدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.

وأوضح الوزير أن طرح تلك الفرص بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة بالمدن الجديدة، ودعم مناخ الاستثمار، وتسريع وتيرة التنمية العمرانية المستدامة، بجانب توفير فرص العمل والخدمات المتنوعة، ضمن رؤية متكاملة تستهدف توسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية والخدمية داخل المدن الجديدة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز من مكانة المدن الجديدة كمقاصد للفرص الاستثمارية الواعدة.

منطقة المال والأعمال 

 وفي هذا الإطار، تم طرح عددًا من الأراضي بمدينة العاشر من رمضان، على الموقع الإلكترونى لبوابة خدمات المستثمرين وتشمل القطعة رقم 280 بنشاط معارض بمنطقة المال والأعمال مرحلة ثالثة بمساحة 6110 أمتار، والقطعة رقم 19/2 بالمحور الغربي مرحلة ثالثة بنشاط تجاري إداري سكني، وقطعة رقم 9/15 مركز المدينة مرحلة أولى بنشاط تجاري إداري بمساحة 4694 مترا، والقطعة رقم 3/19 بنشاط عمراني مختلط بمنطقة الخدمات الإقليمية بمساحة 26575 مترا، والقطعة رقم 6 بمركز خدمات الحي الثالث بنشاط عمراني مختلط بمساحة 31224 مترا، والقطع أرقام (371 – 372 – 373 – 381 – 382 ) بالمنطقة الصناعية شرق b٤ بأنشطة مخازن ماعدا الدوائي والغذائي بمساحات متنوعة، والقطعة رقم 43  بالمنطقة الصناعية شرق b٤ بنشاط مخازن دوائية.

وفي مدينة العبور، تم طرح قطعة أرض رقم (١٣٤) بمركز خدمات الحي السادس بمساحة (٧٢٧ مترا مربعا) بنشاط (إداري سكني، وقطعة أرض رقم (١) بلوك (٢٥٠٣٤) بالحي الترفيهي بمساحة (٣٢٦٤ مترا مربعا) بنشاط (تجاري).

