الدوري الإيطالي، يوفنتوس يستعيد نغمة الانتصارات ويضرب ساسولو بثلاثية نظيفة

الدوري الإيطالي، حقق يوفنتوس فوزا كبيرا على حساب مضيفه ساسولو بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ساسولو، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل هدف التقدم لصالح يوفنتوس اللاعب طارق موهاريموفيتش في الدقيقة 16 من اللقاء.

وفي الشوط الثاني الذي تسيده يوفنتوس بالكامل عزز السيدة العجوز تقدمه بالهدفين الثاني والثالث، في الدقيقة 62 عن طريق ميريتي والدقيقة 64 عن طريق جوناثان ديفيد.

سيطر يوفنتوس على مجريات المباراة طولا وعرضا، خاصة في الشوط الثاني، وأهدر الكثير من الفرص على مرمى ساسولو، المتراجع في منطقة جزاءه في أغلب فتراتها.

فريق ساسولو، فيتو

إستفاقة لصالح ساسولو

شهدت الدقائق العشر الأخيرة من عمر اللقاء، إستفاقة هجومية من جانب ساسولو، بحثا عن هدف حفظ ماء الوجه، وحاصر فريق يوفنتوس في وسط ملعبه، وأتيحت له بعض الفرص على مرمى اليوفي، ولكن تصدى لها دفاع الأخير وحارس مرماه ببراعة

وأعلن لوتشيانو سباليتي، مدرب يوفنتوس، عن التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة ساسولو في الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي.

تشكيل يوفنتوس أمام ساسولو

دي جريجوريو – كالولو – بريمر – كوبمينرز – ماكيني – لوكاتيلي – خيفرين – تورام – كامبياسو – ميريتي – يلدز – ديفيد.

تشكيل ساسولو أمام يوفنتوس

موريك – والوكيويتز – إيدزيس – موهاريموفيتش – دويج – تورستفيدت – كوني – يانوني – بينامونتي – لورينتي.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

بهذا الفوز يحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، بينما يأتي ساسولو في المركز العاشر برصيد 23 نقطة.

