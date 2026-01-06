الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإيطالي، يوفنتوس يستعيد نغمة الانتصارات ويضرب ساسولو بثلاثية نظيفة

يوفنتوس الإيطالي،
يوفنتوس الإيطالي، فيتو
18 حجم الخط

الدوري الإيطالي، حقق يوفنتوس فوزا كبيرا على حساب مضيفه ساسولو بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ساسولو، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل هدف التقدم لصالح يوفنتوس اللاعب طارق موهاريموفيتش في الدقيقة 16 من اللقاء.

وفي الشوط الثاني الذي تسيده يوفنتوس بالكامل عزز السيدة العجوز تقدمه بالهدفين الثاني والثالث، في الدقيقة 62 عن طريق ميريتي والدقيقة 64 عن طريق جوناثان ديفيد.

سيطر يوفنتوس على مجريات المباراة طولا وعرضا، خاصة في الشوط الثاني، وأهدر الكثير من الفرص على مرمى ساسولو، المتراجع في منطقة جزاءه في أغلب فتراتها.

فريق ساسولو، فيتو
فريق ساسولو، فيتو

إستفاقة لصالح ساسولو

شهدت الدقائق العشر الأخيرة من عمر اللقاء، إستفاقة هجومية من جانب ساسولو، بحثا عن هدف حفظ ماء الوجه، وحاصر فريق يوفنتوس في وسط ملعبه، وأتيحت له بعض الفرص على مرمى اليوفي، ولكن تصدى لها دفاع الأخير وحارس مرماه ببراعة 

وأعلن لوتشيانو سباليتي، مدرب يوفنتوس، عن التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة ساسولو في الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي.

تشكيل يوفنتوس أمام ساسولو

دي جريجوريو – كالولو – بريمر – كوبمينرز – ماكيني – لوكاتيلي – خيفرين – تورام – كامبياسو – ميريتي – يلدز – ديفيد.

تشكيل ساسولو أمام يوفنتوس

موريك – والوكيويتز – إيدزيس – موهاريموفيتش – دويج – تورستفيدت – كوني – يانوني – بينامونتي – لورينتي.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

بهذا الفوز يحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، بينما يأتي ساسولو في المركز العاشر برصيد 23 نقطة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإيطالي يوفنتوس ساسولو ملعب ساسولو موهاريموفيتش يوفنتوس ضد ساسولو الكالتشيو

مواد متعلقة

الدوري الإيطالي، يوفنتوس يتقدم 1-0 على ساسولو في الشوط الأول

روما يفوز على ليتشي 0/2 في الدوري الإيطالي

صراع مشتعل بين الإنتر وميلان، ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ 18

يوفنتوس يتعادل مع ليتشي 1/1 في الدوري الإيطالي
ads

الأكثر قراءة

كوت ديفوار تضرب بوركينا فاسو بثلاثية وتتأهل لمواجهة مصر بربع نهائي أمم أفريقيا

تفوق كاسح للفراعنة، تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار في الأمم الأفريقية

الدوري الإيطالي، يوفنتوس يتقدم 1-0 على ساسولو في الشوط الأول

السيسي يصل إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة لتهنئة البابا والأقباط

الدوري الإنجليزي، وست هام يتقدم على نوتنجهام 0/1 في الشوط الأول

موعد مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار في ربع نهائي أمم إفريقيا

10 صور ترصد مشاركة السيسي في احتفال الأقباط بعيد الميلاد المجيد

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السكين في المنام وعلاقتها بالتغلب على المصاعب

ما حكم إقامة الموالد للصالحين ورفع الزينات والأنوار فيها؟ الإفتاء تجيب

أزهري يحسم الجدل حول مشروعية أداء الفروض عن المتوفي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية