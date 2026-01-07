جهاز أكتوبر الجديدة يوصل التيار الكهربائي لـ1869 شقة استعدادا للتسليم

18 حجم الخط

أعلن المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، عن خطوة هامة في طريق استكمال تسليم مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، في إطار الإسراع في معدلات التنفيذ والانتهاء من تسليم كافة الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين بمشروع الإسكان الاجتماعي.

وصرح المهندس محمد عبدالمقصود رئيس الجهاز، أنه تم اليوم إطلاق التيار الكهربائي لعدد (79) عمارة سكنية بإجمالي (1869) وحدة سكنية ضمن المرحلتين الثالثة والخامسة من مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي تمهيدًا لبدء إجراءات تسليم الوحدات للحاجزين والانتهاء من كافة التعاقدات المتعلقة بالمرافق.

من جانبها، أوضحت المهندسة إيمان شبيب، نائب رئيس الجهاز الاسكان أن العمل يجري على قدم وساق من خلال متابعة ميدانية دقيقة وجولات مستمرة بمواقع العمل، وذلك لاستكمال ما تبقى من أعمال التشطيبات النهائية للعمارات، وأعمال المرافق، وشبكات الطرق، وتنسيق الموقع العام (Landscaping).

وأكد المهندس محمد عبدالمقصود رئيس الجهاز، على تكثيف العمالة وتذليل العقبات وتسريع وتيرة العمل لتسليم باقي الوحدات لمستحقيها.

من جانب آخر، كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية.

وتطرح بمدينة طيبة الجديدة عدد (٢) فرصة استثمارية لأراضى التخصيص الفوري على الموقع الإلكترونى لبوابة خدمات المستثمرين وتضم:

قطعة أرض (٣٤ - ٣٥ - ٣٦) بمساحة ١٨٠٠ م٢ بنشاط تجارى بمركز خدمات المدينة.

قطعة أرض (٦٢٦ - ٦٢٧ - ٦٢٨ - ٦٣٢ - ٦٣٣ - ٦٣٤) بمساحة ١٠٥٠٠ م٢ بنشاط مخازن ما عدا دوائى وغذائى بالمنطقة الصناعية.

ويتم التقديم على هذه الفرص من خلال الموقع الالكتروني لبوابة خدمات المستثمرين حتى ٢٠٢٦/١/١٥.

