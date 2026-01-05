وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة" في الريف المصري

18 حجم الخط

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري بالمرحلة الأولى، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والجهات التابعة منفذو المشروعات.

واستهل المهندس شريف الشربيني، الاجتماع بالتأكيد على أهمية المتابعة الدورية والوقوف على حجم الإنجاز الذي تم تحقيقه بنسب تنفيذ المشروعات ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمتابعة الدورية على الأرض من مسئولي الوزارة يوميًا لكافة المشروعات، مشيرًا إلى جهود اللجنة المشكلة من وزارة الإسكان لمتابعة كافة مشروعات المرحلة الأولى بالمواقع والتي سيتم الانتهاء منها قريبًا ودخولها الخدمة لتنعكس على جودة حياة المواطنين.

وتناول الاجتماع موقف مشروعات المبادرة الرئاسية التي تنفذها وزارة الإسكان في عددٍ من محافظات المرحلة الأولى، ومنها محافظات الغربية والقليوبية والأقصر وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية ودمياط والفيوم وغيرها من المحافظات المستهدفة بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية والتي شملت مشروعات مبانٍ خدمية من تنفيذ الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من تنفيذ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تشمل شبكات صرف صحي ووصلات منزلية ومحطات مياه شرب ومحطات معالجة صرف صحي.

وتقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالعمل في ١٠ محافظات (٢٥ مركز) بمشروعات شبكات ومحطات مياه - صرف صحي بالإضافة إلى مشروعات مبانٍ خدمية وطرق وكباري وشبكات كهرباء، حيث بلغ إجمالي المشروعات ١٠٢١٠ مشروعات في (۹۱۷ قرية).

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير، على الالتزام بالمواعيد المحددة للمشروعات والانتهاء من كافة الأعمال المتبقية لدخول المشروعات الخدمة.

