مسئولو الإسكان يتابعون توفيق أوضاع الأراضي المضافة بالعبور الجديدة

عقد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، الاجتماع الأسبوعي لمتابعة ملفات التقنين برئاسة الدكتور أحمد عمارة مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون التجارية والعقارية والمحاسب فرج سعد قابل مدير عام بقطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، وبحضور نواب رئيس الجهاز ورؤساء الأمانات الفنية.

وتناول اللقاء متابعة مستجدات توفيق أوضاع الأراضي المضافة، والوقوف على الموقف التنفيذي المكثف لنهو طلبات التقنين، إلى جانب مناقشة التحديات والعقبات التي تواجه ملف التقنين بمدينة العبور الجديدة، والعمل على وضع حلول عملية تسهم في تسريع معدلات الإنجاز وتحقيق الاستقرار القانوني للأراضي.

وأكد المهندس محمود مراد حرص جهاز المدينة على استمرار التنسيق الكامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ودفع معدلات الأداء بملفات التقنين والاستثمار، بما يسهم في دعم الاقتصاد العمراني وتحقيق رؤية الدولة للتنمية المتكاملة بالمدن الجديدة.

وكشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تقنين دفعة جديدة من أراضي المواطنين بمدينة العبور الجديدة، الذين تم اعتماد توفيق أوضاع أراضيهم لاستكمال إجراءات التقنين.

وناشد جهاز مدينة العبور الجديدة المواطنين بمراجعة الجهاز لاستكمال الإجراءات والسداد، علمًا بأنه سيتم التعامل مع صاحب الشأن بصفته، حيث سيتم التوقيع على الإقرارات اللازمة، وذلك بداية الأحد 8 فبراير المقبل.

وحدد جهاز مدينة العبور الجديدة المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع.

