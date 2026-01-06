الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

مسئولو الإسكان يتابعون توفيق أوضاع الأراضي المضافة بالعبور الجديدة

اجتماع
اجتماع
18 حجم الخط

عقد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، الاجتماع الأسبوعي لمتابعة ملفات التقنين برئاسة الدكتور أحمد عمارة مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون التجارية والعقارية والمحاسب  فرج سعد قابل مدير عام بقطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، وبحضور نواب رئيس الجهاز ورؤساء الأمانات الفنية.
وتناول اللقاء متابعة مستجدات توفيق أوضاع الأراضي المضافة، والوقوف على الموقف التنفيذي المكثف لنهو طلبات التقنين، إلى جانب مناقشة التحديات والعقبات التي تواجه ملف التقنين بمدينة العبور الجديدة، والعمل على وضع حلول عملية تسهم في تسريع معدلات الإنجاز وتحقيق الاستقرار القانوني للأراضي.
وأكد المهندس محمود مراد حرص جهاز المدينة على استمرار التنسيق الكامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ودفع معدلات الأداء بملفات التقنين والاستثمار، بما يسهم في دعم الاقتصاد العمراني وتحقيق رؤية الدولة للتنمية المتكاملة بالمدن الجديدة.

وكشفت  وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تقنين دفعة جديدة من أراضي المواطنين  بمدينة العبور الجديدة، الذين تم اعتماد توفيق أوضاع أراضيهم لاستكمال إجراءات التقنين.

وناشد جهاز مدينة العبور الجديدة المواطنين بمراجعة الجهاز لاستكمال الإجراءات والسداد، علمًا بأنه سيتم التعامل مع صاحب الشأن بصفته، حيث سيتم التوقيع على الإقرارات اللازمة، وذلك بداية الأحد  8 فبراير المقبل.

وحدد جهاز مدينة العبور الجديدة المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العبور العبور الجديدة المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانية
ads

الأكثر قراءة

كوت ديفوار تضرب بوركينا فاسو بثلاثية وتتأهل لمواجهة مصر بربع نهائي أمم أفريقيا

تفوق كاسح للفراعنة، تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار في الأمم الأفريقية

الدوري الإيطالي، يوفنتوس يتقدم 1-0 على ساسولو في الشوط الأول

السيسي يصل إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة لتهنئة البابا والأقباط

الدوري الإنجليزي، وست هام يتقدم على نوتنجهام 0/1 في الشوط الأول

موعد مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار في ربع نهائي أمم إفريقيا

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

10 صور ترصد مشاركة السيسي في احتفال الأقباط بعيد الميلاد المجيد

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السكين في المنام وعلاقتها بالتغلب على المصاعب

ما حكم إقامة الموالد للصالحين ورفع الزينات والأنوار فيها؟ الإفتاء تجيب

أزهري يحسم الجدل حول مشروعية أداء الفروض عن المتوفي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية