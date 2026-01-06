كيف تتقدم بطلب إلغاء تخصيص شقة إلكترونيا؟

18 حجم الخط

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن زيادة خدماتها الإلكترونية بمختلف القطاعات، تماشيًا مع رؤية الدولة وإتاحة المزيد من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة الخدمات لمواطني المدن الجديدة، لتلبية احتياجاتهم وتنفيذ العديد من الخدمات إلكترونيا.

وتتيح الوزارة العديد من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لخدمة مواطني المدن الجديدة.

ونستعرض خطوات طلب إلغاء تخصيص شقة وهي كالتالي:

- إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية للخدمات.

- تقديم طلب عبر الحساب من هنا.

المستندات المطلوبة

1 - نسخة الرسومات المعتمدة إن وجدت.

2 - أصل إيصالات السداد.

3 - أصل محضر الاستلام أو مذكرة فقد القرار من القسم.

وبدأ العمل للبوابة الإلكترونية الموحدة لخدمات المواطنين بالمدن الجديدة، والتي أطلقتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني.

وعلى مستوى خطوات طلب تمليك سكن كالتالي:

- إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية للخدمات.

- تقديم طلب عبر الحساب من هنا .

المستندات المطلوبة:

1 - صورة من تحقيق الشخصية.

2 - أصل محضر الاستلام + 2 صورة.

الرسوم:

1 - رسم متابعة بالموبايل.

2 - رسم إيصال.

3 - رسم 5% على الإجمالي.

6 - رسم 5% على الإجمالي.

وعلى من يرغب فى الحصول على خدمات البوابة الإلكترونية الموحدة لخدمات المواطنين، التوجه للمركز التكنولوجي بالمدينة التي تخصه، وذلك لتقديم طلب مجاني لإنشاء حساب على البوابة الإلكترونية لمرة واحدة، وتقتصر الخدمة الآن للمخصص له الوحدة أو الأرض بنفسه فقط، ولا يتم التسجيل بموجب توكيلات أو شركات.

