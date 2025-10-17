الجمعة 17 أكتوبر 2025
خارج الحدود

ترامب: أتوقع توسيعا لاتفاقيات أبراهام قريبا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسع اتفاقيات أبراهام، معربا عن أمله بأن تنضم المملكة السعودية إلى الاتفاقيات التي طبّعت العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وبعض الدول العربية.

وقال ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز": "أتوقع توسيع اتفاقيات أبراهام قريبا... لا أريد أن أقول ذلك فورا، بل قريبا".

وأعرب عن أمله بأن تنضم السعودية قائلا: "آمل أن أرى دولًا أخرى تنضم"، مضيفا: "أعتقد أنه بمجرد انضمام السعودية، سينضم الجميع. أبدى السعوديون أمس اهتمامهم".

واتفاقيات أبراهام هي سلسلة من اتفاقيات تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، أُعلن عنها في عام 2020 برعاية إدارة ترامب.

ووقّعت الاتفاقيات أولا كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين مع إسرائيل في سبتمبر من العام نفسه، قبل أن ينضم إليهما المغرب والسودان لاحقا.

ونصت هذه الاتفاقيات على تطبيع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والسياحية والأمنية بين الدول الموقعة وإسرائيل، في خطوة اعتبرتها واشنطن إنجازا تاريخيا يسهم في تحقيق "السلام في الشرق الأوسط".

ومنذ توقيعها، سعت إدارة ترامب آنذاك إلى توسيع الاتفاقيات لتشمل دولا عربية وإسلامية أخرى، من بينها المملكة العربية السعودية، غير أن المفاوضات بهذا الشأن لم تكتمل، وسط تمسك الرياض بموقفها القائم على أن التطبيع مرهون بقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.

