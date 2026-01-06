شهيدان في غارة إسرائيلية على منزل بجنوب لبنان

18 حجم الخط

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل شنت غارة على منزل في بلدة خربة سلم بجنوب لبنان اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن قبل قليل أنه استهدف عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم، مدعيا أنها ردا على انتهاكات (حزب الله) المستمرة لتفاهمات وقف إطلاق النار.

كما أفادت الوكالة الوطنية بأن مسيرة إسرائيلية شنت غارة استهدفت باحة قريبة من منزل في بلدة كفردونين، ما أدى إلى أضرار مادية.

وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية باتجاه لبنانيين، بينما كانوا يتفقدون منازلهم المهدمة في الحارة الغربية في بلدة عيتا الشعب، بحسب الوكالة اللبنانية.

إسرائيل تستعد لتوسيع عملياتها ضد حزب الله

وتتواصل الهجمات والغارات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية بشكل يومي، وقد سجلت تصاعدا في الأيام الأخيرة وتحديدا بعد انقضاء المهلة التي حددتها الحكومة اللبنانية من أجل تطبيق حصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح "حزب الله".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت سابق الثلاثاء، عن إصابة مواطن بجروح جراء غارة إسرائيلية على بلدة الغازية قضاء صيدا.

ومنذ فترة، تشير تقارير إسرائيلية إلى "استكمال" الجيش الإسرائيلي إعداد خطة لشن هجوم واسع ضد مواقع لحزب الله، إذا فشلت الحكومة والجيش في لبنان بتنفيذ تعهدهما بتفكيك سلاحه.

